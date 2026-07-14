Gewitter im Anmarsch: Teils kräftige Unwetter in der Steiermark erwartet

Der Dienstag bringt der Steiermark zunächst noch sonnige Phasen, ab Mittag steigt die Gewittergefahr aber deutlich an. Besonders im Westen und Süden sind kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Heute wird das Wetter in Österreich zunehmend unbeständig. Nach einem teils sonnigen Vormittag ziehen ab Mittag von Westen her Schauer und Gewitter auf. Dabei können lokal kräftiger Regen, Sturmböen und Hagel auftreten. Mehr dazu liest du hier: Gewitter, Hagel und Starkregen: Wo es heute in Österreich kracht. Auch in der Nacht bleibt die Gewittergefahr bestehen.

Gewitter im Anmarsch auf die Steiermark

Auch die Steiermark bleibt vom Wetterumschwung nicht verschont: Nach einem freundlichen Start werden am Nachmittag vermehrt Schauer und Gewitter erwartet. Besonders im Westen und Süden können diese laut Wetterdiensten kräftiger ausfallen. „Ab den Mittagsstunden entstehen von Osttirol über Kärnten bis in die Weststeiermark verbreitet Schauer und Gewitter“, informiert Skywarn Austria. Die größten Gefahren seien dabei Starkregen, Sturmböen und Hagel. „Aufgrund der kräftigen Höhenströmung und der ausgeprägten Windscherung sind vereinzelt auch organisierte Gewitter möglich. Im Bereich besonders gut organisierter Zellen kann die Tornadogefahr lokal leicht erhöht sein“, wissen die Experten. Laut Warnkarte wird in Teilen der Steiermark kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr erwartet. Außerdem sind Sturmböen und Hagel möglich.

„Gewitter in der gesamten Steiermark möglich“

Auch laut den Experten der GeoSphere Austria sorgt am Dienstag eine Störungszone für wechselhaftes Wetter in der Steiermark. In der westlichen Obersteiermark ziehen bereits am Vormittag Wolken auf, erste Schauer sind möglich. Während sich im Süden und Osten zunächst noch die Sonne zeigt, nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu. „Ab Mittag nimmt die Bewölkung überall zu, am Nachmittag muss dann in der gesamten Steiermark mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden, stellenweise können diese auch kräftig ausfallen“, heißt es. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 25 Grad im Ausseerland und bis zu 30 Grad im Südosten.