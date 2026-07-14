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Die L 208 wird zwischen Eichfeld und Oberrakitsch saniert.
Die L 208 wird zwischen Eichfeld und Oberrakitsch saniert.
Mureck
14/07/2026
Bauarbeiten

Sanierung: Ab morgen Totalsperre der L 208 in Mureck

Die L 208 bei Mureck wird ab Mittwoch, 15. Juli, komplett gesperrt. Zwischen Eichfeld und Oberrakitsch wird die Straße auf 2,4 Kilometern saniert. Die Arbeiten sollen bis Anfang August dauern.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Mit ersten Arbeiten an der L 208 (Perbersdorferstraße) wurde bereits begonnen, ab morgen (15. Juli 2026) wird der Abschnitt nun total gesperrt. „Um rund eine Million Euro wird die L 208 auf einer Länge von 2,4 Kilometer zwischen Eichfeld und Oberrakitsch in der Stadtgemeinde Mureck saniert. Nachdem eine Totalsperre genehmigt wurde, können die Arbeiten rascher abgewickelt werden. Die Totalsperre ist bis 5. August 2026 vorgesehen, bis voraussichtlich Ende August sollten dann sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein“, informiert Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Zwischen Eichfeld und Oberrakitsch werden 2,4 Kilometer saniert

Es wird jedoch nicht nur die Fahrbahn sondern auch der Unterbau erneuert. Josef Tauschmann von der Baubezirksleitung Südoststeiermark: „Der Unterbau wird mit einer 33 Zentimeter starken Zementstabilisierung hergestellt, darauf erfolgt der Asphalteinbau. Ebenfalls erneuert wird die Entwässerung, eine bestehende Bushaltestelle wird saniert. Für die Sanierungsarbeiten werden die drei bestehenden Verkehrsinseln abgetragen und in weiterer Folge natürlich wieder errichtet.“ Die Umleitung erfolgt über Eichfeld (L 208), Gosdorf, Mureck (B 69, (Südsteirische Grenzstraße), Brunnsee (L 285, Hainsdorferstraße) und Oberrakitsch (L 208).

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