Unwetterwarnung verschärft: Höchste Stufe in zwei steirischen Bezirken

Am heutigen Dienstagnachmittag steigt die Unwettergefahr in der Steiermark deutlich an. Die UWZ warnt bereits vor Gewittern und Hagel - für Murau und das Murtal gilt die höchste Warnstufe.

Die angekündigten Gewitter sind da: Für Murau und das Murtal gilt bereits die höchste Warnstufe, auch zahlreiche weitere steirische Bezirke sind betroffen.

Die angekündigten Gewitter sind da: Für Murau und das Murtal gilt bereits die höchste Warnstufe, auch zahlreiche weitere steirische Bezirke sind betroffen.

Wie bereits angekündigt, kann es am Dienstagnachmittag (14. Juli 2026) in der Steiermark kräftig krachen. Nun hat die Unwetterzentrale UWZ ihre Warnungen verschärft. In mehreren Regionen werden Gewitter und Hagel erwartet. Besonders ernst ist die Lage derzeit in Murau und im Murtal.

Höchste Warnstufe für Murau und das Murtal

Für Murau und das Murtal meldet die UWZ ein „Starkes Unwetter“. Auch dort stehen Gewitter und Hagel im Mittelpunkt der Warnung. Für die Bezirke Leoben, Voitsberg, Liezen und Bruck-Mürzzuschlag gilt die Stufe „Unwetter“. Damit sind weite Teile der Obersteiermark von den aktuellen Warnungen betroffen.

©UWZ Für Murau und das Murtal gilt laut UWZ derzeit die höchste Unwetterwarnstufe.

Weitere Bezirke in der Steiermark betroffen

In Hartberg-Fürstenfeld, Graz-Umgebung und Weiz warnt die UWZ vor „Markantem Wetter“. Für Deutschlandsberg, die Südoststeiermark, Graz und Leibnitz besteht eine Vorwarnung. Auch in diesen Regionen geht es um mögliche Gewitter und Hagel. Die Warnlage reicht damit vom Westen bis in den Süden und Osten der Steiermark.

Gewitter angekündigt

Bereits zuvor hatten Wetterdienste vor kräftigen Gewittern gewarnt. „Ab den Mittagsstunden entstehen von Osttirol über Kärnten bis in die Weststeiermark verbreitet Schauer und Gewitter“, informierte Skywarn Austria. Als größte Gefahren wurden Starkregen, Sturmböen und Hagel genannt. Laut den Experten sind vereinzelt auch organisierte Gewitter möglich.

Überall möglich

Auch die GeoSphere Austria rechnet am Nachmittag in der gesamten Steiermark mit Gewittern. „Ab Mittag nimmt die Bewölkung überall zu, am Nachmittag muss dann in der gesamten Steiermark mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden, stellenweise können diese auch kräftig ausfallen“, heißt es. Zuvor zeigt sich vor allem im Süden und Osten noch zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen zwischen 25 Grad im Ausseerland und bis zu 30 Grad im Südosten.