Steiermark hat österreichweit die günstigsten Mietwohnungen

Die Steiermark ist bei besonders gefragten Mietwohnungen das günstigste Bundesland. Dennoch zeigt die Analyse: Auch hier bekommst du für dein Geld meist nur eine kompakte Wohnung.

Suchst du in der Steiermark eine Mietwohnung, zahlst du für besonders gefragte Angebote österreichweit am wenigsten. Laut einer Datenanalyse von ImmoScout24 liegt die durchschnittliche Bruttomiete hier bei 722 Euro pro Monat. Die meistgesuchten Wohnungen sind im Schnitt 55 Quadratmeter groß. Damit liegt die Steiermark beim Preis deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt von 859 Euro. Bei der Wohnfläche fehlen zwei Quadratmeter auf den Österreich-Schnitt von 57 Quadratmetern.

374 Euro Unterschied

Wie groß die regionalen Unterschiede sind, zeigt der Vergleich mit Vorarlberg. Dort kosten die meistgesuchten Mietwohnungen durchschnittlich 1.096 Euro pro Monat. Zwischen der Steiermark als günstigstem und Vorarlberg als teuerstem Bundesland liegen somit 374 Euro. Auch Tirol mit 1.082 Euro und Salzburg mit 1.046 Euro überschreiten bereits die 1.000-Euro-Marke. Im Westen musst du für eine gefragte Wohnung daher deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Wohnungen schrumpfen

Österreichweit stieg die durchschnittliche Miete der besonders gefragten Wohnungen gegenüber dem Vorjahr um 41 Euro. Gleichzeitig sank ihre Wohnfläche von 60 auf 57 Quadratmeter. Die durchschnittliche Zimmeranzahl blieb mit 2,3 Räumen unverändert. „Die Daten zeigen, dass Wohnungssuchende ihre Erwartungen an die Realität des Marktes anpassen. Die begehrtesten Mietwohnungen werden kleiner, gleichzeitig steigt das akzeptierte Mietniveau. Wer heute eine leistbare Wohnung sucht, ist bereit, bei der Wohnfläche Kompromisse einzugehen – entscheidend bleibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Preis und Größe“, so Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 in Österreich.

Angebote im Vergleich

Neben der Steiermark bleiben auch Kärnten, Oberösterreich und das Burgenland vergleichsweise günstig. In Kärnten liegt die durchschnittliche Miete bei 768 Euro, in Oberösterreich bei 770 Euro und im Burgenland bei 788 Euro. Die Steiermark bleibt mit 722 Euro dennoch klar an der Spitze der günstigsten Bundesländer. Grundlage der im Juli 2026 durchgeführten Analyse sind 10.500 Datenpunkte von Jänner bis Mai 2025 und 2026. Untersucht wurden die zehn Prozent der Inserate mit den meisten Kontaktanfragen. Die angegebenen Bruttomieten enthalten Steuern und Betriebskosten, jedoch keine Heiz- und Stromkosten.