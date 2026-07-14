Nach Sonne folgen wieder Schauer und Gewitter am Mittwoch in der Steiermark

Auch am Mittwoch, dem 15. Juli, bleibt das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Am Mittwoch setzt sich das feucht-labile Sommerwetter fort“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Restwolken der nächtlichen Störungszone ziehen zunächst ab, anschließend setzt sich für einige Stunden die Sonne durch. Am Nachmittag entstehen ausgehend vom Bergland erneut Quellwolken. Bis zum Abend muss in weiten Teilen der Steiermark mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen je nach Bewölkung 25 bis 30 Grad.