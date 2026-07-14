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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Gewitter in Graz
Nach sonnigen Stunden bilden sich am Mittwoch in der Steiermark wieder Schauer und Gewitter.
Steiermark
14/07/2026
Prognose

Nach Sonne folgen wieder Schauer und Gewitter am Mittwoch in der Steiermark

Auch am Mittwoch bleibt das Sommerwetter in der Steiermark unbeständig. Nach sonnigen Stunden steigt am Nachmittag erneut die Gewittergefahr.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Auch am Mittwoch, dem 15. Juli, bleibt das Wetter in der Steiermark wechselhaft. „Am Mittwoch setzt sich das feucht-labile Sommerwetter fort“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Restwolken der nächtlichen Störungszone ziehen zunächst ab, anschließend setzt sich für einige Stunden die Sonne durch. Am Nachmittag entstehen ausgehend vom Bergland erneut Quellwolken. Bis zum Abend muss in weiten Teilen der Steiermark mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad, die Höchstwerte erreichen je nach Bewölkung 25 bis 30 Grad.

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