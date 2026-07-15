Erste Jugenddisco: Frohnleiten schafft neuen Treffpunkt für junge Menschen

Frohnleiten setzt neue Impulse für die Jugend: Mit der ersten Jugenddisco im Rintpark wurde ein neuer Treffpunkt geschaffen, der jungen Menschen einen sicheren Rahmen zum Feiern, Austauschen und gemeinsamen Erleben bietet.

Mit der ersten Jugenddisco im Rintpark hat Frohnleiten das Freizeitangebot für Jugendliche erweitert. Die Veranstaltung bot jungen Menschen zwischen elf und 16 Jahren die Möglichkeit, gemeinsam zu feiern, Freunde zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen – und das in einem sicheren, alkoholfreien und betreuten Rahmen.

Frohnleiten schafft Räume für junge Menschen

Für Stimmung sorgten DJ-Beats, eine Fotobox sowie ein Flashmob mit KOMMA. Zahlreiche Jugendliche nutzten die Gelegenheit, den Rintpark einmal auf eine ganz besondere Weise zu erleben und gemeinsam Zeit abseits des digitalen Alltags zu verbringen. Organisiert wurde die Jugenddisco vom Jugendzentrum JUFO in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Steirischer Zentralraum und mit Unterstützung der Stadtgemeinde Frohnleiten. Die Veranstaltung ist Teil eines regionalen Projekts, das Gemeinden dabei unterstützt, moderne Freizeitangebote und Begegnungsräume für junge Menschen zu schaffen. Bürgermeister Johannes Wagner betont die Bedeutung solcher Angebote: „Gerade in einer Zeit, in der sich vieles ins Digitale verlagert, sind Begegnungen im echten Leben für unsere Jugendlichen besonders wichtig.“ Das Jugendzentrum JUFO spiele dabei eine zentrale Rolle als Treffpunkt und Anlaufstelle für junge Menschen in der Gemeinde. Der neue Rintpark zeigt, wie öffentliche Räume für unterschiedliche Generationen genutzt werden können. Veranstaltungen wie die Jugenddisco tragen dazu bei, den Platz mit Leben zu füllen und Jugendlichen attraktive Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse zu bieten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert