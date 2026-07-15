18-Jährige ohne Führerschein baut Unfall mit Auto ihres Vaters

Eine 18-Jährige ist am Dienstagabend im Bezirk Weiz mit dem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Lenkerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt - zudem hatte die junge Frau keinen Führerschein.

Kurz vor 22 Uhr fuhr die 18-Jähirge aus dem Bezirk Weiz mit dem Pkw ihres Vaters auf der B68 in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz). Laut ihren Angaben musste sie wegen eines die Fahrbahn querenden Tieres stark abbremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Lenkerin sowie ihr 15-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden vom Roten Kreuz vor Ort erstversorgt. Ein Alkotest bei der Lenkerin verlief negativ.

18-Jährige hatte keinen Führerschein

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung der Klasse B ist. Sie wird angezeigt. Der Vater der Lenkerin traf wenig später mit einem Pkw an der Unfallstelle ein. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird ebenfalls angezeigt.