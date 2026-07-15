Nach Unfall in Garten gelandet: Pkw kracht gegen geparktes Auto

Ein Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Mittwoch im Ortsgebiet von Lichendorf von der Fahrbahn abgekommen und nach einer Kollision mit einer Straßenlaterne gegen ein abgestelltes Auto geprallt. Der Mann wurde verletzt.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne, fuhr über das Grundstück eines Einfamilienhauses und prallte schließlich gegen ein abgestelltes Auto.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne, fuhr über das Grundstück eines Einfamilienhauses und prallte schließlich gegen ein abgestelltes Auto.

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Mittwoch im Ortsgebiet von Lichendorf in der Gemeinde Straß in Steiermark (Bezirk Leibnitz). Gegen 0.42 Uhr verlor ein Pkw-Lenker auf der B69 aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Straßenlaterne, fuhr über das Grundstück eines Einfamilienhauses und prallte schließlich gegen ein abgestelltes Auto.

Lenker verletzt

Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf und Weitersfeld standen mit insgesamt 32 Einsatzkräften im Einsatz, wie der Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg am Mittwoch berichtet. Die Feuerwehrkräfte sicherten und beleuchteten die Unfallstelle, errichteten einen Brandschutz und unterstützten die Bergung des Unfallfahrzeugs, die mithilfe eines privaten Abschleppunternehmens durchgeführt wurde. Auch die Polizei St. Peter am Ottersbach war vor Ort.