Lebenshilfe Hartberg setzt Zeichen für Inklusion und Nachhaltigkeit

Handgefertigte Keramikeulen aus der Werkstätte der Lebenshilfe Hartberg wurden zu besonderen Gastgeschenken bei der internationalen Fachkonferenz e.nova 2026. Die Aktion verbindet Inklusion und Nachhaltigkeit.

Bereits Ende Juni wurde das Studienzentrum Pinkafeld zum Treffpunkt für mehr als 220 Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis. Im Fokus der e.nova 2026 standen aktuelle Fragen rund um Energie, Klima und nachhaltige Lösungen.

Soziales Engagement

Als Green Event setzte die Hochschule Burgenland bewusst auf Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Daher gab es für die beiden Hauptreferierenden – die renommierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb sowie Tobias Pröll, Universitätsprofessor für Energietechnik und Energiemanagement an der Universität für Bodenkultur Wien – besondere Gastgeschenke: Keramikeulen, gefertigt am Standort St. Johann/Haide der Lebenshilfe Hartberg. „Die Eulen stehen für Weisheit, Intelligenz und Erkenntnis, was auch zu unserer Veranstaltung passt“, erklärte Romana Karoli vom Organisationsteam.

Green Event

Die Verbindung von Nachhaltigkeit, regionaler Wertschöpfung und sozialem Engagement entspricht dem Gedanken des Green Events und macht gleichzeitig die Arbeit der Lebenshilfe Hartberg für ein internationales Publikum sichtbar. Für die Lebenshilfe Hartberg ist die Zusammenarbeit ein gelungenes Beispiel dafür, wie Menschen mit Behinderung mit ihren Fähigkeiten weit über die Region hinaus Anerkennung finden.