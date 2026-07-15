Leoben: Neue Maßnahmen für eine ruhigere Innenstadt

Die Stadt Leoben setzt die Verkehrsberuhigung der Innenstadt fort. Weitere Zufahrten zur Fußgängerzone werden modernisiert, um den Durchzugsverkehr zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Seit 6. Juli werden weitere Zufahrten zur Fußgängerzone modernisiert. Die Maßnahmen schaffen die Grundlage für weniger Durchzugsverkehr, mehr Sicherheit und eine höhere Aufenthaltsqualität in der Leobener Innenstadt. Während der Bauarbeiten kommt es abschnittsweise zu Einschränkungen bei einzelnen Zufahrten. Die Stadt Leoben setzt das Projekt „Verkehrsberuhigung Innenstadt“ konsequent fort und schützt die Fußgängerzone künftig noch besser vor unerlaubtem Durchzugsverkehr. Ziel ist es, den Verkehr gezielt zu lenken, die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt nachhaltig zu verbessern.

Bau­ar­bei­ten er­fol­gen ab­schnitts­wei­se

Die Bauarbeiten starteten am 6. Juli und dauern voraussichtlich bis 30. September 2026. Betroffen sind folgende Standorte: Peter Tunner-Park, Josef-Graf-Gasse, Straußgasse (Ecke Homanngasse) sowie geringfügige Adaptierungen bei der Zufahrt Hauptplatz Nord. Den Anfang machen die Standorte Peter Tunner-Park und Josef-Graf-Gasse. Während der Bauarbeiten kommt es abschnittsweise zu Einschränkungen bei den Zufahrten in die Fußgängerzone. Es sind nicht alle Standorte gleichzeitig betroffen. Die Stadt ersucht Verkehrsteilnehmer, während der jeweiligen Bauphase auf alternative Zufahrten auszuweichen.

Ge­samt­lö­sung ver­hin­dert Aus­weich­ver­kehr

„Mit der Verkehrsberuhigung schaffen wir eine Innenstadt, in der sich Menschen sicher bewegen und gerne aufhalten. Damit das System funktioniert, braucht es eine durchdachte Gesamtlösung. Ich danke allen Betroffenen für ihr Verständnis während der Bauarbeiten“, betont Bürgermeister Kurt Wallner.

Zu­fahrts­re­ge­lung bleibt un­ver­än­dert

Unabhängig von den Bauarbeiten gelten die bestehenden Zufahrtsregelungen weiterhin. Der Hauptplatz darf innerhalb der Ladezeiten ausschließlich für Ladetätigkeiten befahren werden. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Einfahrt nur mit entsprechender Genehmigung des Referats Bau- und Straßenrecht, Sicherheit der Stadt Leoben möglich. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird ein weiterer wichtiger Schritt für eine verkehrsberuhigte, sichere und lebenswerte Innenstadt gesetzt.