Steiermark-Wetter: Sommerlich warm, aber erneut Gewitter in Sicht

Der Donnerstag wird in der Steiermark sommerlich warm, aber wechselhaft. Nach einem teils trüben Start steigt am Nachmittag die Gewittergefahr. Lokal sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Der Donnerstag bringt in der Steiermark sommerliche Temperaturen, allerdings bleibt das Wetter wechselhaft. Nach einem regional trüben Start mit einzelnen, teils gewittrigen Schauern zeigt sich im Tagesverlauf vielerorts die Sonne. Vor allem in der Obersteiermark sowie entlang des südlichen Randgebirges nimmt am Nachmittag die Schauer- und Gewitterneigung wieder zu. Einzelne Gewitter können sich auch auf den Süden des Landes ausbreiten. Dabei sind lokal kräftiger Starkregen, stürmische Böen und vereinzelt Hagel nicht ausgeschlossen.

Trotz Unwettern bis zu 31 Grad

In weiten Teilen der Obersteiermark zeigt sich die Sonne bereits am Vormittag länger, während der Süden zunächst häufiger unter dichten Wolken liegt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 11 und 18 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf sommerliche 26 bis 31 Grad