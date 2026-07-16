Sie bauen die Straßen von morgen: Steirische Lehrlinge im Wettkampf

Beim Lehrlingswettbewerb der steirischen Straßenerhaltungsfachkräfte zeigten Nachwuchstalente ihr Wissen und Können. Theorie und Praxis waren gefragt, die besten Teilnehmer qualifizierten sich für den Bundesbewerb.

In der Straßenmeisterei Graz-Nord ging vorgestern (14. Juli 2026) und gestern (15. Juli 2026) der Lehrlingswettbewerb für alle steirischen Straßenerhaltungsfachkraft-Lehrlinge im 3. Lehrjahr über die Bühne. Der zweitägige Event wurde von der Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark (STED) organisiert. Wurde den Teilnehmern am ersten Tag im Zuge von zahlreichen Fragen hinsichtlich Theorie alles abverlangt, so waren anschließend handwerkliches Geschick und höchste Präzision gefragt. Beim praktischen Teil musste eine Baustelle für einen Fahrbahnteiler mit Gehweg eingerichtet werden.

Steirische STED-Lehrlinge überzeugten in Theorie und Praxis

In der Jury waren Straßenmeister Dieter Feiner (Hartberg), Straßenmeister Michael Freidl (Voitsberg) und Straßenmeister Andreas Sauseng (Birkfeld) vertreten. Die beiden Erstplatzierten vertreten die Steiermark beim Bundeslehrlingswettbewerb, der vom 15. bis 17. September 2026 in Graz stattfindet.

Ergebnisse im Überblick Endergebnis: 1. Florian Plösch (Deutschlandsberg) mit Helfer Marvin Patzak (Bruck/Mur)

(Deutschlandsberg) mit Helfer (Bruck/Mur) 2. Julian Josef Grein (Feldbach) mit Helfer Valentin Dresler (Feldbach)

(Feldbach) mit Helfer (Feldbach) 3. Lukas Neubauer (Voitsberg) mit Helfer Florian Wohlmuther (Leoben) Auf den weiteren Plätzen landeten folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Sebastian Buchebner (Leibnitz) mit Helfer Florian Jauk (Mürzzuschlag)

(Leibnitz) mit Helfer (Mürzzuschlag) Lukas Kernegger (Hartberg) mit Helferin Elina Schitter (Murau)

(Hartberg) mit Helferin (Murau) Raffael Landl (Gröbming) mit Helfer Jakob Patter (Leibnitz)

(Gröbming) mit Helfer (Leibnitz) Tobias Planitzer (Scheifling) mit Helfer Julian Huber (Mureck)

(Scheifling) mit Helfer (Mureck) Kilian Sabathy (Bruck/Mur) mit Helfer Felix Tretnjak (Voitsberg)

(Bruck/Mur) mit Helfer (Voitsberg) Leon Wolfgang Schneider (St. Stefan) mit Helfer Maximilian Kerngast (Leibnitz)

(St. Stefan) mit Helfer (Leibnitz) Peter Willenshofer (Birkfeld) mit Helfer Matthias Essinger (Graz-Nord)

(Birkfeld) mit Helfer (Graz-Nord) Weiterer Helfer: Gernot Müller (Murau).

„Die gezeigten Leistungen sind der beste Beweis dafür, dass die Ausbildung das nötige Wissen und die nötigen Fertigkeiten vermittelt, um für die weitere berufliche Laufbahn bestens gerüstet zu sein. Ich wünsche den beiden Erstplatzierten Florian Plösch und Julian Josef Grein schon jetzt alles Gute und viel Erfolg für den Bundeslehrlingswettbewerb in rund zwei Monaten. Und nachdem dieser ebenfalls hier in der Meisterei Graz Nord stattfindet, können die beiden auf einen Heimvorteil zählen“, betonte Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. NAbg. Juliane Bogner-Strauß, die in Vertretung von Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom vor Ort war, erklärte: „Für mich sind alle Lehrlinge, die hier angetreten sind, Sieger. An den professionellen Ergebnissen wird sichtbar, was durch Teamgeist und eine fundierte Ausbildung alles möglich ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des STED sorgen bei Wind und Wetter rund um die Uhr dafür, dass unsere Straßen sicher sind. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei ihnen bedanken.“

©Land Steiermark/Robert Binder | Die Lehrlinge mussten eine Baustelle für einen Fahrbahnteiler mit Gehweg errichten. ©Land Steiermark/Robert Binder | Verkehrslandesrätin Claudia Holzer lobte die tollen Arbeiten der Lehrlinge. ©Land Steiermark/Robert Binder | Auch STED-Leiter Franz Zenz freute sich über die tolle Stimmung bei diesem zweitägigen Lehrlingswettbewerb.

„Derartige Wettbewerbe am Ende der Lehrzeit sind auch immer wieder eine Art Kontrolle, ob die Ausbildung gepasst hat, die Leistungen entsprechen und die jungen Kolleginnen und Kollegen auch abrufen können, was sie bei uns gelernt haben. Bei diesem zweitägigen Event treffen sich Lehrlinge aus der gesamten Steiermark und wachsen im Team zusammen. Auch diesmal herrschte wieder eine super Stimmung, alle waren mit größter Einsatzbereitsschaft dabei“, freute sich Franz Zenz, der Leiter des steirischen Straßenerhaltungsdienstes. Derzeit werden beim STED 39 Lehrlinge ausgebildet (vier Mechaniker und 35 Straßenerhaltungsfachkräfte). Im Herbst kommen neun Lehrlinge dazu.