Dramatischer Unfall auf A9: Ersthelfer retten Lenkerin

Mittwochnachmittag, 15. Juli 2026, kam eine 71-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 15.25 Uhr war eine 71-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw am ersten Fahrstreifen der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Plötzlich dürfte sie auf Grund gesundheitlicher Probleme im Bereich Gralla (Bezirk Leibnitz) von der Fahrbahn abgekommen sein.

Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen: Lenkerin (71) verletzt

Das Fahrzeug stürzte über eine Böschung, durchschlug den Wildschutzzaun und prallte gegen mehrere, kleinere Bäume. Danach drehte sich der Pkw und kam auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte sich die 71-Jährige aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Sie wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Südweststeiermark, Standort Wagna, eingeliefert. Die Feuerwehren Lang und Lebring standen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 10:05 Uhr aktualisiert