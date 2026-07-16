Nahversorgung ausgebaut: SPAR eröffnet neue Filiale in Raaba-Grambach

SPAR eröffnet in Raaba-Grambach einen neuen Nahversorger mit moderner Ausstattung, 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und nachhaltiger Technik. Zum Start unterstützt das Unternehmen zudem die örtliche „Jugendvilla“.

In der Teslastraße 1 in Raaba-Grambach südöstlich von Graz öffnet SPAR am Donnerstag, dem 16. Juli 2026, einen neuen Nahversorger. Der neue SPAR-Supermarkt befindet sich im Erdgeschoß eines neu errichteten Bürogebäudes. Die SPAR-Kundschaft erwartet ein modernes Einkaufserlebnis in komfortablem Ambiente – egal, ob Jause und Getränke besorgt werden oder der Wocheneinkauf ansteht. Bei der Eröffnung übergab SPAR eine 2.000-Euro-Spende an die „Jugendvilla“ Raaba-Grambach.

SPAR eröffnet neuen Supermarkt in Raaba-Grambach

Der neue SPAR-Supermarkt mit 800 m² Verkaufsfläche ist Teil eines Neubaus der Schreiner Capital GmbH. Die neuen Gebäude nahe des Businessparks-Grambach umfassen insgesamt 6.200 m² Büroflächen auf vier Obergeschoßen. 50 extrabreite SPAR-Gratis-Parkplätze sowie vier E-Ladesäulen sorgen für ein bequemes und zeitsparendes Einkaufen.

Einkaufen und Arbeiten unter einem Dach

Mit dem neuen Standort setzt SPAR ein klares Zeichen für eine ressourcenschonende und zukunftsorientierte Bauweise. Die Kombination von Nahversorgung und Büroflächen ermöglicht eine effiziente Nutzung von Grund und Boden und schafft gleichzeitig einen Mehrwert für Mitarbeiter, Besucher und Unternehmen im Wirtschaftsraum Raaba-Grambach.

SPAR unterstützt die „Jugendvilla“ mit 2.000 Euro

Als Zeichen der regionalen Verbundenheit zu Raaba-Grambach überreichte SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro an das örtliche Jugendzentrum. Die von Fratz Graz betriebene „Jugendvilla“ in Raaba-Grambach bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 12 und 26 Jahren kostenlos Raum für Begegnung, Freizeitaktivitäten und persönliche Unterstützung. Die Räumlichkeiten stellt die Marktgemeinde Raaba-Grambach zur Verfügung.