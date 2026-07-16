Steirerin seit Oktober 2025 vermisst: Sohn sucht verzweifelt nach seiner Mutter

Seit Oktober 2025 fehlt von einer 86-jährigen Frau aus Sankt Lorenzen ob Murau jede Spur. Nach erfolglosen Suchaktionen bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Die 86-Jährige ist seit 18. Hinweise gesucht: Oktober 2025 von ihrer Wohnadresse in Sankt Lorenzen ob Murau abgängig.

Die 86-Jährige ist seit 18. Hinweise gesucht: Oktober 2025 von ihrer Wohnadresse in Sankt Lorenzen ob Murau abgängig.

Die 86-Jährige ist seit 18. Oktober 2025 von ihrer Wohnadresse in Sankt Lorenzen ob Murau abgängig. Der Sohn erstattete damals noch am gleichen Tag die Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei. Mehrere großangelegte Suchaktionen verliefen bisher aber ohne Erfolg. Auch eine Suche durch Cobra Taucher brachte bislang keine Erkenntnis zum Aufenthaltsort der Person, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

86-jährige Steirerin fast ein Jahr abgängig: Bisherige Suchaktionen ohne Erfolg

Nachdem sämtliche Maßnahmen bislang erfolglos verliefen, sucht die Polizei nun auch öffentlich nach der Frau. Ein Unfall wird befürchtet. Ein mittels Gerichtsbeschluss bestellter Abwesenheitskurator stimmte einer Öffentlichkeitsfahndung zu. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Murau, Tel. Nr.: 059 133/6360, erbeten.

Personsbeschreibung etwa 158 Zentimeter groß

sehr schlanke Statur

dunkles, kurzes Haar

bekleidet war sie mit einem blauen Pullover und einer blauen Hose, einer grünen Strickjacke sowie mit schwarzen Schuhen.