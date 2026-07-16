Schock in Deutschlandsberg: 200 Jahre alte Heiligenfiguren zerstört

Unbekannte haben in Deutschlandsberg drei rund 200 Jahre alte Heiligenfiguren schwer beschädigt. Die historischen Holzschnitzereien wurden von ihrem Podest gerissen. Die Polizei ermittelt.

Die rund 200 Jahre alten Schnitzereien wurden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die rund 200 Jahre alten Schnitzereien wurden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte Täter stehen im Verdacht, in der Nacht zum Donnerstag, 16. Juli 2026, in Deutschlandsberg drei vor der Stadtpfarrkirche befindliche Heiligenfiguren schwer beschädigt zu haben. Dabei dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.

Schwere Sachbeschädigung: Hinweise gesucht

Die unbekannten Täter dürften zwischen 22 und 6.30 Uhr drei Heiligenfiguren aus Holz aus deren Verankerungen gerissen und anschließend vom Podest geworfen haben. Die rund 200 Jahre alten Schnitzereien wurden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Deutschlandsberg, Tel. Nr.: 059 133/6100, erbeten.