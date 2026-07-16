Steirisches Energieunternehmen schlitterte in die Insolvenz

Über die ANKA Energy GmbH aus Raaba wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist im Energie- und Leitungsbaubereich tätig. Rund 15 Beschäftigte sind betroffen.

Über das Vermögen der ANKA Energy GmbH mit Sitz in Raaba ist am Donnerstag am Landesgericht für ZRS Graz ein Konkursverfahren eröffnet worden, wie der KSV1870 berichtet. Das Unternehmen ist auf die Planung und Herstellung von Energiegewinnungsanlagen wie Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen spezialisiert. Zuletzt lag der Schwerpunkt jedoch im Glasfaserleitungsbau für einen Hauptauftraggeber.

Passiva in Millionenhöhe, Fortführung nicht geplant

Nach Angaben des Unternehmens geriet ein wichtiger Kunde mit offenen Zahlungen in Verzug, heißt es in der KSV1870-Aussendung. Eine Einigung kam nicht zustande, weshalb der laufende Vertrag im Mai beendet wurde. Von der Insolvenz sind rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie etwa 50 Gläubiger betroffen. Den Aktiva von rund einer Million Euro stehen Passiva von etwa drei Millionen Euro gegenüber, wobei einzelne Forderungen und Verbindlichkeiten strittig sind, berichtet der KSV1870. „Eine Unternehmensfortführung ist aus Sicht der Schuldnerin nicht darstellbar, das Unternehmen soll geschlossen werden. Die Entschuldung durch einen Sanierungsplan wird nicht angestrebt“, heißt es in der Aussendung abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert