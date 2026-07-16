Steirische Feuerwehr trauert um Martina Lenz: Auch Steirerfest wird abgesagt

Große Trauer herrscht derzeit in Weng: Martina Lenz ist viel zu früh verstorben. Die langjährige Mitarbeiterin und Feuerwehrkameradin hinterlässt eine große Lücke. Freunde und Familie verabschieden sich mit bewegenden Worten.

In Weng bei Admont herrscht große Betroffenheit. Mit bewegenden Worten verabschieden sich sowohl ihre Arbeitskollegen als auch die Freiwillige Feuerwehr von Martina Lenz. Ihr plötzlicher Tod hat viele Menschen tief erschüttert.

Verlässliche Kollegin und geschätzter Mensch

Über viele Jahre war Martina Lenz in ihrem Unternehmen tätig. Dort galt sie als engagierte Mitarbeiterin, die mit ihrer positiven Art und ihrer Hilfsbereitschaft das Arbeitsumfeld prägte. In einem Nachruf heißt es: „Mit ihrem unermüdlichen Einsatz, ihrer positiven Ausstrahlung und Hilfsbereitschaft war sie eine tragende Säule unseres Teams.“ Man verliere nicht nur eine ausgezeichnete Mitarbeiterin, sondern vor allem einen wunderbaren Menschen.

Auch die Feuerwehr trauert um ihre Kameradin

Tiefe Trauer herrscht auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Weng. Martina Lenz engagierte sich dort seit 2017 und war bis zuletzt als Kassierin tätig. Als Oberlöschmeisterin des Verwaltungsdienstes (OLM d.V.) übernahm sie Verantwortung und war aus dem Feuerwehralltag nicht wegzudenken. Die Kameradinnen und Kameraden schreiben: „Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserer Kameradin OLM d.V. Martina Lenz, die viel zu früh von uns gegangen ist.“ Besonders ihre Verlässlichkeit und ihre Hilfsbereitschaft werden in Erinnerung bleiben.

Anteilnahme gilt der Familie

Wie groß die Trauer in Weng bei Admont ist, zeigt auch eine weitere Entscheidung: Das für 18. und 19. Juli geplante Steirerfest 2026 im Rüsthaus Weng wurde kurzfristig abgesagt. Die Veranstalter teilten mit: „Mit großer Betroffenheit müssen wir mitteilen, dass das Steirerfest aufgrund eines Todesfalls nicht stattfinden wird.“ Statt eines Festes steht die Dorfgemeinschaft nun gemeinsam im Zeichen des Abschieds von Martina Lenz.