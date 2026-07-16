Millionenpleite in der Steiermark: Personaldienstleister ist insolvent

Phoenix – Personal & Logistik GmbH mit Standorten in Leoben, Kapfenberg, Judenburg und Wien ist insolvent. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 90 Mitarbeiter, die Schulden belaufen sich auf mehr als 2,6 Millionen Euro.

Der steirische Personaldienstleister Phoenix – Personal & Logistik GmbH mit Sitz in Leoben ist insolvent. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Donnerstag am Landesgericht Leoben ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind insgesamt 90 Beschäftigte sowie zahlreiche Geschäftspartner.

Standorte in Leoben, Kapfenberg, Judenburg und Wien

Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und ist auf Arbeitskräfteüberlassung spezialisiert. Neben dem Firmensitz in Leoben betreibt Phoenix Standorte in Kapfenberg, Judenburg und Wien. Derzeit beschäftigt das Unternehmen sieben Angestellte. Zusätzlich sind 83 überlassene Arbeitskräfte bei verschiedenen Kunden im Einsatz. Insgesamt sind damit 90 Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen.

Schulden von mehr als 2,6 Millionen Euro

Laut dem beim Gericht eingereichten Vermögensstatus stehen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,62 Millionen Euro einem Vermögen von 624.815 Euro gegenüber. Den größten Teil der vorhandenen Vermögenswerte bilden offene Kundenforderungen sowie der Fuhrpark des Unternehmens. Warum es zur Insolvenz gekommen ist, bleibt vorerst offen. Im Eigenantrag macht das Unternehmen dazu keine Angaben.

Bereits 2017 gab es eine Insolvenz

Es ist nicht das erste Mal, dass Phoenix – Personal & Logistik GmbH in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Bereits 2017 wurde über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren eröffnet. Dieses konnte damals nach der Annahme eines Sanierungsplans wieder aufgehoben werden. Nun steht das Unternehmen erneut vor einem gerichtlichen Insolvenzverfahren. Ob der Betrieb fortgeführt oder saniert werden soll, ist derzeit unklar. Im Insolvenzantrag finden sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) keine Angaben, ob eine Fortführung angestrebt wird oder das Unternehmen liquidiert werden soll. Gläubiger können ihre Forderungen bis 26. August 2026 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 9. September 2026 am Landesgericht Leoben statt.