„Ich wollte niemanden töten“: Urteil nach Schüssen bei Drogendeal in Leibnitz

Ein Treffen wegen eines Drogengeschäfts entwickelte sich innerhalb weniger Augenblicke zu einer blutigen Auseinandersetzung. Nach einem mutmaßlichen Raub zog ein damals 23-Jähriger aus der Südsteiermark eine Pistole und feuerte mehrere Schüsse ab, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Geplatzter Drogendeal endet mit Schüssen: 24-Jähriger vor Gericht. Fast ein Jahr später ist das Urteil gefallen.

Geschworene sehen keinen Mordversuch

Vor dem Grazer Schwurgericht musste sich der heute 24-Jährige wegen versuchten Mordes verantworten. Die Geschworenen kamen jedoch zu einem anderen Schluss: Sie verurteilten ihn wegen absichtlich schwerer Körperverletzung. Das Urteil lautet auf vier Jahre und sechs Monate Haft. Nach Ansicht des Gerichts handelte der Mann nicht in Notwehr. Gleichzeitig sahen die Geschworenen aber auch keinen ausreichenden Beweis dafür, dass er sein Opfer töten wollte.

Drogengeld weg, dann fielen Schüsse

Ausgangspunkt des Falls war laut Anklage ein Kontakt zu einem Drogendealer, den der Angeklagte Ende Juli 2025 bei einem Friseurbesuch in Leibnitz kennengelernt haben soll. Nach einem Testkauf wurde eine größere Übergabe von synthetischem Suchtgift vereinbart. Als sich beide Seiten rund zwei Wochen später nahe eines Stausees trafen, eskalierte die Situation. Laut Anklage ließen sich der Dealer und zwei Begleiter das mitgebrachte Bargeld zeigen und nahmen es an sich, ohne Drogen zu übergeben. Der 24-Jährige zog daraufhin eine illegal besessene Pistole. Zunächst gab er einen Schuss in die Luft ab. Als die drei Männer flüchteten, schoss er ein weiteres Mal in ihre Richtung. Ein Mann wurde dabei an der Wade getroffen. Das Projektil blieb im Bereich der Kniekehle stecken. Der Verletzte konnte mit seinen Begleitern fliehen und wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.

Angeklagter: „Ich wollte niemanden töten“

Vor Gericht räumte der Südsteirer den Schusswaffeneinsatz sowie die Waffendelikte ein. Den Vorwurf, einen Menschen töten zu wollen, bestritt er jedoch. Er habe bewusst auf die Beine gezielt und lediglich sein Geld zurückholen wollen. Auf die Frage des Richters, ob er gewusst habe, wen er getroffen habe, antwortete der Angeklagte: „Nein, ich habe einfach geschossen.“ Nach der Tat flüchtete der Mann. Laut Anklage versuchte er gemeinsam mit zwei Bekannten, sowohl die Pistole als auch seine Kleidung verschwinden zu lassen. Bereits am nächsten Tag wurde er von der Polizei festgenommen.

Prozess endet mit Schuldspruch

Im Prozess spielte auch seine Erfahrung mit der Schusswaffe eine Rolle. Zwar war der 24-Jährige nach eigenen Angaben nie Mitglied eines Schützenvereins, er erklärte aber, mit der illegalen Pistole bereits rund 50 Schüsse geübt zu haben und gut zielen zu können. Mit dem Schuldspruch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung endete der Prozess anders als von der Staatsanwaltschaft beantragt. Statt eines Urteils wegen versuchten Mordes verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten.