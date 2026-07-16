Radikaler Schritt: Diese steirische Gemeinde dreht das Wasser ab

Die anhaltende Trockenheit hat jetzt drastische Folgen: Eine Gemeinde in der Obersteiermark stellt nachts die öffentliche Wasserversorgung ein. Die Bevölkerung wird eindringlich aufgefordert, Trinkwasser nur noch für das Nötigste

Während vielerorts zum Wassersparen aufgerufen wird, geht eine Gemeinde nun einen Schritt weiter: Gaishorn am See im Bezirk Liezen schaltet die öffentliche Trinkwasserversorgung seit dieser Woche jede Nacht zwischen 22 und 6 Uhr ab.

Während vielerorts zum Wassersparen aufgerufen wird, geht eine Gemeinde nun einen Schritt weiter: Gaishorn am See im Bezirk Liezen schaltet die öffentliche Trinkwasserversorgung seit dieser Woche jede Nacht zwischen 22 und 6 Uhr ab.

Die anhaltende Trockenheit macht sich in der Steiermark immer stärker bemerkbar. Während vielerorts zum Wassersparen aufgerufen wird, geht eine Gemeinde nun einen Schritt weiter: Gaishorn am See im Bezirk Liezen schaltet die öffentliche Trinkwasserversorgung seit dieser Woche jede Nacht zwischen 22 und 6 Uhr ab. Ziel ist es, die Wasserspeicher wieder aufzufüllen und die Versorgung tagsüber sicherzustellen.

Trinkwasser nur noch für das Nötigste

Die Gemeinde richtet einen eindringlichen Appell an ihre Bürger. Trinkwasser soll ausschließlich für lebensnotwendige Zwecke verwendet werden. Das Bewässern von Gärten, das Befüllen von Pools, das Autowaschen oder das Rasensprengen sind bis auf Weiteres tabu. Bürgermeister Werner Haberl betont in einem Bericht der Kronen Zeitung: „Bitte verwenden Sie Trinkwasser ausschließlich für lebensnotwendige Zwecke. Reduzieren Sie den Verbrauch auf das absolut notwendige Mindestmaß.“ Nur wenn der Verbrauch deutlich sinke, könnten sich die Hochbehälter in den Nachtstunden ausreichend füllen.

Feuerwehr gibt Entwarnung

Trotz der nächtlichen Abschaltungen soll die Sicherheit gewährleistet bleiben. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Gaishorn ist rund um die Uhr jemand erreichbar, um die Wasserversorgung im Ernstfall sofort wieder herzustellen. Zusätzlich greifen im Brandfall bestehende Notfallpläne. Tanklöschfahrzeuge aus umliegenden Gemeinden können bei Bedarf die Löschwasserversorgung übernehmen. Für die Feuerwehr ist die Situation dennoch außergewöhnlich. Selbst langjährige Kameraden könnten sich an eine vergleichbare Trockenperiode nicht erinnern.

Auch Nachbargemeinde kämpft mit den Folgen

Nicht nur Gaishorn am See spürt die Auswirkungen der anhaltenden Trockenheit. Auch in Trieben sind die Wasservorkommen deutlich zurückgegangen. Besonders im Ortsteil Dietmannsdorf musste bereits eine zusätzliche Leitung verlegt werden, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Als Gründe nennt Bürgermeister Klaus-Emmerich Herzmaier neben den ausbleibenden Niederschlägen auch die fehlende Schneeschmelze im Frühjahr. Gleichzeitig weist er auf die steigenden Kosten der Wasserversorgung hin. Die Situation in der Obersteiermark passt zu den aktuellen Wetterdaten: Österreich verzeichnet heuer deutlich weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt. Die Pegel vieler Gewässer sind ungewöhnlich niedrig und der Druck auf die Wasserversorgung wächst.