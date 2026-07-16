Wer wird neuer ORF-Steiermark-Chef? Bewerbungsfrist ist jetzt abgelaufen

Mit dem Ablauf der Bewerbungsfrist ist die Suche nach einer neuen Leitung für den ORF Steiermark in ihre entscheidende Phase gegangen. Wer das Landesstudio künftig führen wird, steht zwar noch nicht fest, doch rund um den Direktorenposten wird bereits intensiv spekuliert. Mehrere bekannte Persönlichkeiten aus dem ORF-Umfeld gelten als mögliche Kandidatinnen und Kandidaten, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Spannung um ORF-Steiermark: Diese bekannten Gesichter wollen Landesdirektor werden.

Bewerbungen liegen vor

Bis Dienstag um Mitternacht konnten Bewerbungen für die Leitung der ORF-Landesstudios eingereicht werden. Welche Personen sich tatsächlich beworben haben, wurde offiziell nicht bekannt gegeben. Die Namen werden vom künftigen ORF-Generaldirektor Clemens Pig derzeit unter Verschluss gehalten. Als gesichert gilt allerdings, dass ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard ihre Bewerbung noch kurz vor Ablauf der Frist eingereicht hat. Die gebürtige Steirerin war bereits im Vorfeld als aussichtsreiche Bewerberin gehandelt worden.

Mehrere bekannte ORF-Gesichter im Gespräch

Neben Bernhard werden auch mehrere Persönlichkeiten aus dem ORF Steiermark als mögliche Nachfolger genannt. Dazu zählen Sigrid Hroch, Programmchefin von Radio Steiermark, Birgit Zeisberger, Chefredakteur Wolfgang Schaller, Moderator Franz Neger sowie Bernd Pratter, Leiter der Musikredaktion von Radio Steiermark. Offiziell bestätigt wurden diese Bewerbungen bislang allerdings nicht. Der ORF selbst äußert sich derzeit nicht zu den eingelangten Unterlagen.

Frauen könnten diesmal bessere Chancen haben

Ein wichtiger Faktor bei der Besetzung könnte die angekündigte stärkere Berücksichtigung von Frauen in Führungspositionen sein. Generaldirektor Clemens Pig hat mehrfach betont, bei den anstehenden Personalentscheidungen auf eine möglichst ausgewogene Geschlechterverteilung achten zu wollen. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere Nadja Bernhard, Sigrid Hroch und Birgit Zeisberger gute Chancen eingeräumt. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Bernhard im Vergleich zu anderen möglichen Bewerbern weniger klassische Führungserfahrung mitbringt, ein Kriterium, das in der Ausschreibung ausdrücklich genannt wird. Bis zur endgültigen Entscheidung wird es allerdings noch einige Wochen dauern. Am 11. August soll feststehen, wer künftig die Leitung des ORF Steiermark übernimmt.