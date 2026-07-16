Auto schießt über Böschung: 78-Jährige verwechselt in Liezen Gas und Bremse

Ein Fahrfehler hatte am Donnerstagnachmittag in Pichl schwere Folgen. Eine 78-Jährige verwechselte laut Polizei Gas und Bremse. Das Auto schoss über eine Böschung und landete in einem Graben.

Gegen 15.20 Uhr war die 78-Jährige mit ihrem Auto auf der B145 in Richtung Bad Aussee unterwegs. Im Ortsgebiet wollte sie von der Bundesstraße in eine Gemeindestraße abbiegen, um den Parkplatz eines Diskonters zu erreichen. Nach eigenen Angaben verwechselte die Lenkerin bei ihrem Automatikfahrzeug das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch beschleunigte der Wagen unerwartet, fuhr geradeaus über eine Böschung und kam schwer beschädigt in einem Graben zum Stillstand.

Ehepaar ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden die 78-jährige Lenkerin sowie ihr Ehemann verletzt. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das LKH Bad Ischl eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.