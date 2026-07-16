Erst bis zu 32 Grad, dann drohen heftige Gewitter in der Steiermark

Die Steiermark steht vor einem turbulenten Wetterwochenende. Am Freitag werden noch einmal bis zu 32 Grad erreicht, ehe kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm aufziehen. Danach gehen die Temperaturen deutlich zurück.

Laut GeoSphere Austria können die Unwetter lokal heftig ausfallen und von Sturmböen, Starkregen und Hagel begleitet werden.

Laut GeoSphere Austria können die Unwetter lokal heftig ausfallen und von Sturmböen, Starkregen und Hagel begleitet werden.

Sommerfans können sich am Freitag noch einmal auf hochsommerliche Temperaturen freuen. Doch die Hitze bleibt nicht lange. Bereits im Laufe des Tages steigt die Gewittergefahr deutlich an. Laut GeoSphere Austria können die Unwetter lokal heftig ausfallen und von Sturmböen, Starkregen und Hagel begleitet werden.

Freitag: Erst Hitze, dann drohen heftige Gewitter

Der Freitag beginnt vielerorts sonnig und schwül. Mit Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad erreicht die Hitze noch einmal ihren Höhepunkt. Doch die Wetterlage bleibt labil. Zunächst entstehen die Gewitter in der westlichen und nördlichen Obersteiermark. Gegen Abend erreichen sie voraussichtlich auch den äußersten Südosten des Landes. Dabei sind kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm möglich.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Das Wochenende bringt die Abkühlung

Am Samstag sorgt eine weitere Kaltfront für wechselhaftes Wetter. Neben sonnigen Phasen muss im Tagesverlauf wieder mit Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind spürbar auf. Die Temperaturen gehen auf 23 bis 28 Grad zurück. Am Sonntag setzt sich die Abkühlung fort. Eine weitere Störungszone bringt erneut Regenschauer, in den südlichen Landesteilen sind bis zum frühen Nachmittag auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte erreichen nur noch 20 Grad im Ausseerland und bis zu 25 Grad im Südosten.

Auch zu Wochenbeginn bleibt das Wetter unbeständig

Zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Am Montag beginnt der Tag zwar vielerorts noch trocken, im weiteren Tagesverlauf entstehen jedoch erneut Regenschauer und lokale Gewitter, vor allem im Bergland. Im Südosten dürfte es überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen dann nur noch zwischen 19 und 26 Grad. Damit endet die kurze Hitzewelle in der Steiermark vorerst. Nach einem heißen Freitag bestimmen in den kommenden Tagen wieder kühlere Luft und eine erhöhte Gewitterneigung das Wettergeschehen.