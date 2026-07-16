Wetter kippt: Nach 32 Grad drohen Sturm, Hagel und Starkregen in der Steiermark

Die Steiermark erwartet am Freitag noch einmal hochsommerliche Temperaturen. Doch die Hitze bleibt nicht lange: Im Laufe des Tages steigt die Gefahr kräftiger Gewitter mit Sturm, Starkregen und Hagel deutlich an.

Wer den Sommer noch einmal genießen möchte, sollte den Freitag nutzen. In der Steiermark steigen die Temperaturen vor einer herannahenden Kaltfront noch einmal auf bis zu 32 Grad. Gleichzeitig wächst im Laufe des Tages die Gefahr kräftiger Gewitter, die regional heftig ausfallen können.

Sonniger Start, schwüler Nachmittag

Der Freitag beginnt in weiten Teilen des Landes freundlich. Letzte Regenschauer in der Obersteiermark ziehen am Morgen rasch ab, danach zeigt sich zunächst häufig die Sonne. Mit den steigenden Temperaturen wird es jedoch zunehmend schwül. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 32 Grad und sorgen vielerorts noch einmal für echtes Badewetter, 5 Minuten hat bereits berichtet: Erst bis zu 32 Grad, dann drohen heftige Gewitter in der Steiermark.

Gewitter breiten sich am Nachmittag aus

Mit der Hitze nimmt allerdings auch die Unwettergefahr zu. Die ersten Gewitter entstehen laut Prognose am Nachmittag in der westlichen und nördlichen Obersteiermark, laut GeoSphere Austria. Im Laufe des Abends können sie auch den äußersten Südosten erreichen. Dabei ist Vorsicht geboten: Einzelne Gewitter können von Sturm, Starkregen und Hagel begleitet werden. Verantwortlich für die angespannte Wetterlage ist eine Kaltfront, die sich der Steiermark nähert. Sie beendet die kurze Hitzewelle und sorgt in den kommenden Tagen für spürbar kühlere Temperaturen sowie wechselhaftes Wetter.