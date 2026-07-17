„Heftige Gewitter“: Wetter-Karte zeigt, wo es heute in der Steiermark kracht

Auf die Steiermark kommen am Freitag kräftige Gewitter zu. Besonders in der Weststeiermark und entlang des Murtals sind auch Superzellen möglich. Experten warnen vor Hagel, Sturmböen und Starkregen bis in die Nacht.

Die Steiermark muss am Freitag mit teils heftigen Gewittern rechnen. Besonders im Süden und Osten des Landes steigt die Gefahr von kräftigen Gewitterzellen, auch die Bildung sogenannter Superzellen ist laut Experten möglich.

Wetterwarnung: „Insbesondere in der Steiermark sind heute kräftige Gewitter zu erwarten“

Bereits am Vormittag ziehen Gewitterlinien aus dem Raum Norditalien in Richtung Süden Österreichs. Im Laufe des Nachmittags können sich ausgehend vom Alpenhauptkamm weitere Gewitter entwickeln, die anschließend ost- und südostwärts ziehen. „Im Osten und Süden und dabei insbesondere in der Steiermark sind heute kräftige Gewitter zu erwarten“, weiß die Wetterplattform Skywarn Austria. Besonders betroffen könnten laut Prognose die Weststeiermark sowie der Bereich vom Murtal bis ins nördliche Unterkärnten sein. Dort besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für rotierende Gewitterzellen. Möglich sind Hagelkörner mit einer Größe von bis zu sechs Zentimetern, schwere Sturmböen und sehr starke Regenfälle.

Auch andere Regionen der Steiermark bleiben gewittergefährdet. Neben Starkregen können örtlich Hagel und kräftige Windböen auftreten. Die Gewitteraktivität dürfte bis in die Abendstunden anhalten und kann sich teilweise bis in die zweite Nachthälfte oder die frühen Morgenstunden fortsetzen. Aufgrund der möglichen Unwetterentwicklung wird empfohlen, aktuelle Warnungen zu beachten und im Freien besonders vorsichtig zu sein.

Karte zeigt, wo in der Steiermark heute Gewitter drohen

Auch die GeoSphere warnt heute vor Gewittern in der Steiermark. „Ab Mittag werden die Gewitter in der westlichen und nördlichen Obersteiermark dann erneut häufiger und breiten sich bis zum Abend zunehmend auch auf den Osten und Südosten aus. Teils können die Gewitter heftig ausfallen und von Sturm, Starkregen und Hagel begleitet sein“, heißt es. Laut GeoSphere besteht aktuell für mehrere steirische Bezirke eine orange Wetterwarnung. Mögliche Auswirkungen aufgrund der Gewitter in den Bereichen sind folgende: Sturmböen können Äste abbrechen, Bäume entwurzeln und Gegenstände herumwirbeln. Zudem drohen Hagel, Starkregen, Überflutungen, Verkehrsbehinderungen, Stromausfälle sowie erhöhte Unfallgefahr im Straßenverkehr. Auf einer Wetter-Karte findest du laufend die aktuellen Entwicklungen für deine Region: GeoSphere Wetter-Karte.

©GeoSphere Die Wetterkarte zeigt, wo heute in der Steiermark Unwetter erwartet werden.