L 353: Ab Montag Totalsperre im Raum Anger

Ab Montag, 20. Juli, wird die Heilbrunnerstraße (L353) zwischen Anger und Brandlucken für rund drei Wochen komplett gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an Fahrbahn und Offeneggerbachbrücke.

Vor 14 Tagen wurde auf der Heilbrunnerstraße (L 353) im Raum Anger die Baustelle eingerichtet. Mit wechselweisen Anhaltungen wurde mittlerweile die Fahrbahn zwischen km 11,670 und km 13,400 abgefräst. „Ab kommenden Montag, den 20. Juli, wird der Abschnitt für voraussichtlich drei Wochen, also bis 7. August, total gesperrt. Dabei werden innerhalb dieser fast zwei Kilometer weitere Schadstellen und der Unterbau saniert. Abgesehen von der Fahrbahn wird auch die Offeneggerbachbrücke saniert. Dieses Bauvorhaben kostet in Summe knapp 1,2 Millionen Euro“, berichtet Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Bauarbeiten dauern bis Oktober

Die Umleitung erfolgt von der „Ofner Kreuzung“ (L 353/L 457, Haslauerstraße) auf der L 353 Richtung Anger – auf der B 72 (Weizer Straße) nach Weiz – auf der B 64 (Rechberg Straße) Richtung Weizklamm – auf der L 353 nach Brandlucken-Heilbrunn. Nach dieser Totalsperre werden die Arbeiten, die schlussendlich bis Mitte Oktober geplant sind, wieder unter Verkehr fortgesetzt. Für die Asphaltierungsarbeiten wurde von 14. September bis 2. Oktober eine weitere Totalsperre genehmigt.

Fahrbahn- und Brückensanierung um knapp 1,2 Millionen Euro

Im gesamten Sanierungsbereich werden auch die bestehenden Entwässerungsleitungen neu angepasst bzw. erneuert. Zudem werden Rutschungsbereiche mittels Betonstützrippen, Stahlgitterwand und Bewehrte-Erde-Konstruktionen saniert. Die Maßnahmen an der 46 Jahre alten, rund 17 Meter langen und inklusive Randbalken elf Meter breiten Offeneggerbachbrücke beschreibt Projektleiter Robin Wenzel von der A16 (Verkehr und Landeshochbau): „Erneuert werden Schrammbord, also die Schutzeinrichtung für Verkehrsteilnehmer, Abdichtung und Fahrbahn. Betonschäden an der Brücke werden saniert, beide Widerlager drainagiert.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.07.2026 um 11:43 Uhr aktualisiert