Schwerer Unfall: Klein-Lkw kracht auf A9 gegen Lkw

Ein schwerer Auffahrunfall auf der A9 Pyhrnautobahn zwischen Kalwang und Mautern hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Klein-Lkw prallte auf einen Lkw, der Lenker wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend auf der A9 Pyhrnautobahn zwischen Kalwang und Mautern in Fahrtrichtung Graz ereignet. Die Freiwilligen Feuerwehren Mautern und Kalwang wurden gegen 19.20 Uhr alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Klein-Lkw auf einen vor ihm fahrenden Lastkraftwagen auf. In der Folge touchierte das Fahrzeug die rechte Leitschiene und kam schwer beschädigt auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

A9: Schwerer Auffahrunfall endet mit Verletztem

Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug noch selbstständig verlassen. Er wurde von Feuerwehrsanitätern erstversorgt und bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes betreut. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren sicherten gemeinsam mit der ASFINAG die Unfallstelle ab und unterstützten die Aufräum- und Bergearbeiten. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz, die Autobahnpolizei, die ASFINAG sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.