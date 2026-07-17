Argentinischer Torjäger kommt nach Hartberg

Der TSV Egger Glas Hartberg verstärkt seine Offensive mit einem neuen Stürmer: Der 22-jährige Agustín Urrutia kommt fix aus Slowenien und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bei den Oststeirern.

Der 22-jährige argentinisch-spanische Doppelstaatsbürger Agustín Urrutia wechselt fix zum TSV Egger Glas Hartberg und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer spielte zuletzt beim slowenischen Zweitligisten ND Ilirija und davor in Argentinien bei Racing Club. In der Druga Liga erzielte er in der abgelaufenen Saison 10 Tore. Der in Rosario, der drittgrößten Stadt Argentiniens, geborene Urrutia verstärkt unsere Offensive und wird mit der Rückennummer 9 auflaufen.

„Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein“

Agustín Urrutia selbst sagt dazu: „Es ist eine große Freude, Teil dieses großartigen Vereins zu sein. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Fans in diesem Stadion zu spielen.“ Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp weiß: „Mit Agustín gewinnen wir im Angriff einen sehr kopfballstarken und robusten Spieler. Er ist ein Stürmertyp, den wir in dieser Form noch nicht im Kader haben und der uns dadurch deutlich mehr Flexibilität gibt. Ich freue mich total, dass er sich für uns entschieden hat.“