Schon wieder Waldbrand: Steirische Feuerwehr musste erneut ausrücken

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen musste die Freiwillige Feuerwehr Fischbach einen Waldbrand bekämpfen. Diesmal brannte es am Reithkogel. Insgesamt standen 23 Einsatzkräfte im Einsatz.

In Fischbach ist es erneut zu einem Waldbrand gekommen. Nachdem die Feuerwehr erst vor wenigen Tagen einen Brand im Wald löschen musste, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagabend erneut alarmiert. Diesmal führte der Einsatz auf den Reithkogel, wo ein Feuer im Wald ausgebrochen war.

Zweiter Waldbrand binnen kurzer Zeit

Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach war es bereits der zweite Waldbrand innerhalb von zwei Tagen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Falkenstein rückten sie zum Einsatzort aus. Insgesamt standen 23 Feuerwehrleute mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Wie groß die betroffene Fläche war und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch unter Kontrolle bringen und löschen.

Einsatz während arbeitsreicher Tage

Für die Kameraden der Feuerwehr kam der Alarm in einer ohnehin intensiven Woche. Parallel laufen in Fischbach zahlreiche Vorbereitungen und Arbeiten rund um das Bereichsfeuerwehrjugendlager. Dennoch machten sich die Einsatzkräfte umgehend auf den Weg, um den Waldbrand zu bekämpfen.

Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung

Waldbrände können sich, insbesondere bei sommerlichen Temperaturen und trockener Vegetation, wie es derzeit der Fall ist, innerhalb kurzer Zeit ausbreiten. Deshalb bittet die Feuerwehr die Bevölkerung, bei Rauchentwicklung oder einem Feuer nicht zu zögern und sofort den Notruf 122 zu wählen. „Je schneller ein Brand entdeckt und gemeldet wird, desto größer ist die Chance, dass wir ihn eindämmen können, bevor sich die Flammen auf größere Waldflächen ausbreiten“, so die Feuerwehr.