Waldbrand in der Steiermark: Bundesheer schickt Hubschrauber zur Hilfe

Der Waldbrand in der Obersteiermark hat einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres ausgelöst. Zwei Hubschrauber und ein Tankkraftwagen unterstützen seit Freitag die Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung.

Der Waldbrand im Raum Rössing in der Ramsau am Dachstein beschäftigt weiterhin zahlreiche Einsatzkräfte. Weil sich der Einsatz als besonders herausfordernd erweist, wurde am Freitag auch das Österreichische Bundesheer zur Unterstützung angefordert. Seit den Vormittagsstunden helfen zwei Hubschrauber und ein Tankkraftwagen bei der Bekämpfung der Flammen.

Unterstützung aus der Luft

Im Assistenzeinsatz stehen derzeit zwei AW169 „Lion“ des Bundesheeres. Die Mehrzweckhubschrauber unterstützen die örtlichen Feuerwehren und Behörden bei der Brandbekämpfung aus der Luft. Zusätzlich wurde ein Tankkraftwagen des Bundesheeres in die Obersteiermark entsandt. Die AW169-Hubschrauber sind speziell für Einsätze im alpinen Gelände ausgelegt und können auch in großen Höhen zuverlässig arbeiten, ein entscheidender Vorteil bei Waldbränden in schwer zugänglichem Gebiet.

„Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bedankt sich bei allen Einsatzkräften und betont die Bedeutung des Assistenzeinsatzes. „Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen bereit, wenn sie gebraucht werden. Der Assistenzeinsatz bei der Waldbrandbekämpfung in der Steiermark zeigt einmal mehr, wie rasch und professionell das Bundesheer die Einsatzorganisationen unterstützt.“ Sie ergänzt: „Mein Dank gilt allen Kräften, die unter schwierigen Bedingungen im Einsatz stehen und zum Schutz der Bevölkerung beitragen.“

Waldbrand fordert zahlreiche Einsatzkräfte

Der Brand im Raum Rössing hält die Einsatzkräfte seit Freitag auf Trab. Wegen des schwer zugänglichen Geländes ist die Brandbekämpfung besonders anspruchsvoll. Hubschrauber spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie Löschwasser gezielt über den betroffenen Waldflächen abwerfen können. Wie groß die betroffene Fläche ist und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauern an.