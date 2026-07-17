Prozess in Graz: „Fake-Polizisten“ brachten Senioren um ihr Erspartes

Mit Schockanrufen wurden vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht. Acht mutmaßliche Kuriere einer Betrügerbande mussten sich nun in Graz vor Gericht verantworten. Der Kopf der Organisation ist weiterhin auf der Flucht.

Sie holten Bargeld und Schmuck bei verängstigten Opfern ab oder brachten die Beute ins Ausland. Jetzt sind acht mutmaßliche Kuriere einer Betrügerbande am Landesgericht für Strafsachen Graz verurteilt worden. Die Opfer verloren teils ihre gesamten Ersparnisse, der mutmaßliche Drahtzieher ist den Behörden zwar bekannt, befindet sich aber weiterhin auf freiem Fuß.

Opfer wurden mit Schockanrufen unter Druck gesetzt

Die Betrugsmasche ist seit Jahren bekannt, fordert aber immer wieder neue Opfer. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizisten oder andere Behördenvertreter aus und behaupteten, Angehörige seien in einen schweren Unfall verwickelt oder Einbrecher hätten es auf das Vermögen der Betroffenen abgesehen. Aus Angst übergaben vor allem ältere Menschen Bargeld und Wertgegenstände an vermeintliche Helfer. Vor Gericht standen nun sieben Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 35 Jahren. Laut Anklage gehörten sie zur untersten Ebene der kriminellen Organisation. Ihre Aufgabe bestand darin, Geld und Schmuck abzuholen oder die Beute unter anderem in die Türkei zu transportieren.

Enormer Schaden: Hohe Verluste für Senioren

Die finanziellen Folgen für die Opfer sind enorm. Ein Senior verlor laut Gericht 175.000 Euro, einem der Angeklagten wird ein verursachter Schaden von 388.000 Euro zugerechnet. Richter Florian Kubin machte den Angeklagten die Tragweite ihrer Taten deutlich: „Es ist eine Frechheit, was passiert ist. Die Opfer sind vor allem alte Menschen, die jahrzehntelang gespart haben. Die kriegen ihr Geld nie wieder.“ Auch der Staatsanwalt betonte, dass die Angeklagten zwar die unterste Ebene der Organisation gewesen seien, ihre Rolle aber keineswegs verharmlost werden dürfe: „Das System funktioniert nur, wenn es genug Leute gibt, die sich beteiligen.“

Kopf der Bande bleibt weiter verschwunden

Der mutmaßliche Organisator soll ein Callcenter in der Türkei gesteuert haben. Den Ermittlern ist seine Identität bekannt. Er lebte früher in Wien und befand sich bereits in Haft. Während eines Freigangs gelang ihm jedoch die Flucht. Obwohl ein internationaler Haftbefehl besteht, wurde dieser bislang nicht vollstreckt. Laut Aussagen im Prozess soll der Mann seine Kuriere mit Geldversprechen angeworben, teilweise aber auch massiv unter Druck gesetzt und bedroht haben.

Geständig, dennoch Haft- und Geldstrafen

Die acht Angeklagten zeigten sich laut Gericht von Beginn an geständig und kooperativ. Das Verfahren konnte dadurch rasch abgeschlossen werden. Bis auf einen Angeklagten erhielten alle eine Kombination aus Geldstrafen zwischen 1.200 und 3.600 Euro sowie Haftstrafen zwischen vier und 24 Monaten, wobei ein Großteil der Strafen bedingt ausgesprochen wurde. Die drei Beschuldigten, die sich bereits seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft befinden, können laut Gericht in den kommenden Wochen mit ihrer Entlassung rechnen.