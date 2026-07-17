Familie sucht ihn stundenlang: Landwirt (46) von Rinderherde tödlich verletzt

Ein 46-jähriger Landwirt kehrte am Freitagmorgen in Buch-St. Magdalena nicht mehr nach Hause zurück. Seine Familie machte sich auf die Suche, wenig später folgte die traurige Gewissheit.

Ein tragischer Vorfall hat sich am Freitag in Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ereignet. Ein 46-jähriger Landwirt ist bei Arbeiten auf einer Weide ums Leben gekommen. Seine Angehörigen hatten nach ihm gesucht, nachdem er nicht wie erwartet nach Hause zurückgekehrt war.

Familie machte sich auf die Suche

Gegen 7 Uhr verließ der Mann sein Wohnhaus im Ortsteil Unterbuch, um nach einer Rinderherde mit Kälbern und einem Zuchtstier zu sehen. Als er rund zwei Stunden später noch immer nicht zurück war, begann seine Familie, nach ihm zu suchen. Kurze Zeit später fanden die Angehörigen den 46-Jährigen leblos in einem Waldstück, das direkt an die Weide grenzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte dem Mann nicht mehr geholfen werden.

Hinweise sprechen für tragischen Unfall

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der Landwirt von der Rinderherde tödlich verletzt worden sein. Darauf deuten laut Polizei die Spuren am Unfallort hin. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete dennoch eine gerichtsmedizinische Obduktion an, um die genaue Todesursache zu klären.