Auto überschlägt sich in Ilz: Lenker hat unglaubliches Glück

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich diese Woche in Ilz ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Acker. Das Erstaunliche: Der Lenker blieb unverletzt.

Sein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem Acker liegen.

Sein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem Acker liegen.

Mitten in den frühen Morgenstunden endete die Fahrt eines Autofahrers in Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) spektakulär: Sein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich in einem Acker liegen. Trotz des heftigen Unfalls hatte der Lenker großes Glück.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz rotz des heftigen Unfalls hatte der Lenker großes Glück.

Fahrzeug kam abseits der Straße zum Stillstand

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 5.51 Uhr. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam erst in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Obwohl das Unfallbild Schlimmeres vermuten ließ, blieb der Lenker nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Markt Ilz rückte gemeinsam mit Polizei und Rotem Kreuz zum Einsatz aus. Die Feuerwehr barg das verunfallte Fahrzeug und reinigte anschließend die Fahrbahn, bevor der Einsatz beendet werden konnte. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.