Gewitter kehren zurück: Das Wetter in der Steiermark schlägt jetzt um

Nach einer kurzen Wetterberuhigung bleibt die Steiermark weiter im Einfluss wechselhafter Luftmassen. Schon am Samstag und Sonntag ziehen erneut Schauer und Gewitter auf. Dazu wird es spürbar kühler.

Wer am Wochenende Ausflüge oder Grillabende geplant hat, sollte den Himmel gut im Blick behalten. Nach einem freundlichen Start kündigt sich in der Steiermark bereits am Samstag, laut GeoSphere Austria, die nächste Wetterverschlechterung an. Auch am Sonntag bleibt es nicht lange trocken.

Samstag startet freundlich, am Nachmittag steigt die Gewittergefahr

Der Samstag beginnt vielerorts noch mit Restwolken, vereinzelt sind am Morgen auch noch leichte Schauer als Überbleibsel der Nacht möglich. Im Laufe des Vormittags lockert es jedoch auf und vielerorts zeigt sich für einige Stunden die Sonne. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung aber wieder deutlich zu. In weiten Teilen der Steiermark entstehen erneut Schauer und Gewitter, während mit einer weiteren Kaltfront auch ein lebhafter Nordwestwind aufkommt. Die Temperaturen erreichen zuvor noch 23 bis 28 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es unbeständig

Am Sonntag zeigt sich zunächst noch einmal die Sonne. Nach der Auflösung von Dunst- und Nebelfeldern startet der Tag vielerorts freundlich. Doch die Wetterruhe hält nicht lange an. Ab Mittag bilden sich erneut Quellwolken, ehe sich im Laufe des Nachmittags von Nordwesten her Regenschauer und Gewitter auf alle Landesteile ausbreiten. Gleichzeitig sorgt eine lebhafte Nordwestströmung für eine weitere Abkühlung. Mit den Gewittern sinken auch die Temperaturen. Die Höchstwerte liegen am Sonntag nur noch zwischen 21 Grad im Ausseerland und 27 Grad im Südosten, wo sich die Sonne am längsten halten dürfte.