Alpinunfall in Schladming: 62-Jähriger stürzte 50 Meter über felsiges Gelände ab

Nach einem schweren Sturz im Bereich der Schladminger „Klafferscharte“ musste ein verunglückter 62-jähriger Alpinist vom Rettungshubschrauber C14 geborgen und ins Krankenhaus transportiert werden.

Ein schwerer Alpinunfall ereignete sich am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Schladming im Bezirk Liezen. Gegen 15 Uhr war ein 62-jähriger Bergsteiger aus dem Bezirk Baden beim Abstieg von der sogenannten „Klafferscharte“ unterwegs.

Etwa 50 Meter abgestürzt

Auf einer Höhe von rund 2.240 Metern kam der Mann ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und stürzte in der Folge etwa 50 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Bei dem Unfall erlitt der 62-Jährige schwere Verletzungen. Nach der Rettung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers C14 und ersten Untersuchungen im Diakonissenkrankenhaus Schladming wurde der Verletzte in das Landeskrankenhaus Salzburg transportiert.