Aflenz: Häftlingsmarke bei Arbeiten für Memorial entdeckt

In Aflenz an der Sulm ist bei den Bauarbeiten für das neue Memorial eine Häftlingsmarke gefunden worden. Die Nummer 38882 führt zu Albin Gietka, der 1944 im KZ-Außenlager Zwangsarbeit leisten musste.

Seit Anfang Juni wird in Aflenz an der Sulm am neuen Aflenz Memorial gearbeitet. Nun hat der Boden am früheren Appellplatz ein Stück Lagergeschichte freigegeben. Am 2. Juli stießen Arbeiterinnen und Arbeiter auf eine Häftlingsmarke mit der Nummer 38882. Archäologisch begleitet werden die Arbeiten von der Archäologisch Sozialen Initiative Steiermark, kurz ASIST.

Spur zu Albin Gietka

Die Nummer lässt sich Albin Gietka zuordnen. Er wurde 1910 im polnischen Kurzyna geboren, 1943 nach Birkenau eingewiesen und noch im selben Jahr nach Mauthausen deportiert. Im Juli 1944 kam er nach Aflenz, wo er in unterirdischen Stollen für die Rüstungsproduktion der Steyr-Daimler-Puch AG Schwerstarbeit leisten musste. Archivunterlagen deuten darauf hin, dass er die Internierung in mehreren Konzentrationslagern überlebte.

©UMJ Häftlingsmarke mit der Nummer 38882, gefunden am 2. Juli 2026 am Areal des ehemaligen Appellplatzes in Aflenz an der Sulm. Die Nummer lässt sich dem Häftling Albin Gietka zuordnen.

Lager wird sichtbar

Von den Gebäuden des früheren KZ-Außenlagers ist heute nichts mehr sichtbar. Zeitweise waren dort bis zu 900 KZ-Häftlinge interniert, mindestens 62 kamen durch Zwangsarbeit und Misshandlungen ums Leben. Das Memorial soll die Geschichte nicht nachbauen, sondern ihre Spuren im Gelände wieder erfahrbar machen. Schotterwege zeichnen künftig die ehemaligen Lagergrenzen nach, auch der frühere Appellplatz und eine Baracke werden markiert. Ende Juli sollen die Wege und Plätze fertig sein.

Boden als Archiv

Neben dem Wegesystem wird die Bepflanzung zum zweiten Kern des Denkmals. Grundlage sind Samen von Pflanzen, die bei Untersuchungen in Erdproben gefunden wurden. Im August werden zunächst tiefwurzelnde Pflanzen wie Klee sowie Sonnenblumen ausgesät, ab 2027 sollen unter anderem Senf, Himbeere, Brombeere, Holunder, Kiwi, Tabak und Mais folgen. „Das Aflenz Memorial versteht Boden als Archiv und als aktiv Beteiligten, weil er Spuren der Vergangenheit bewahrt und an der Entstehung eines lebendigen Denkmals mitwirkt“, so die Künstlerin Milica Tomić.

Eröffnung im Oktober

Eröffnet wird das begehbare Landschaftsdenkmal am 18. Oktober 2026 um 11 Uhr. Ab dann kannst du entlang der früheren Lagergrenzen gehen und dich über mehrsprachige Tafeln mit QR-Codes informieren. Für Gruppen sind Führungen mit geschulten Vermittlerinnen und Vermittlern geplant, für Einzelbesucher gibt es eine barrierefreie Audioführung. Alle bei den Arbeiten entdeckten Funde sollen nach deren Abschluss der Marktgemeinde Wagna übergeben werden.