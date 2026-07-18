Hitzewellen erhöhen den Pflegeaufwand in steirischen Heimen

Langanhaltende Hitzeperioden erhöhen den Pflege- und Betreuungsaufwand in steirischen Pflegewohnheimen. Die KPÖ fordert deshalb mehr Unterstützung durch das Land und eine Anpassung der Personalausstattung.

Hitze macht Pflege in steirischen Heimen noch aufwendiger - die KPÖ fordert deshalb mehr Personal und Unterstützung durch das Land.

Hitze macht Pflege in steirischen Heimen noch aufwendiger - die KPÖ fordert deshalb mehr Personal und Unterstützung durch das Land.

Langanhaltende Hitzeperioden werden für Pflegewohnheime zunehmend zur Herausforderung. Besonders ältere und pflegebedürftige Menschen reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Damit steigt auch das gesundheitliche Risiko für die Bewohner. Gleichzeitig wächst der Aufwand für jene, die sie täglich betreuen.

Mehr Pflege nötig

An heißen Tagen müssen Bewohner häufiger mit Flüssigkeit versorgt werden. Sie brauchen außerdem eine engmaschigere Beobachtung und zusätzliche pflegerische Maßnahmen. Das erhöht die Belastung für das Pflegepersonal deutlich. Die KPÖ sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf.

Land soll helfen

Nachdem im Landtag bereits über Hitzeschutzmaßnahmen in steirischen Spitälern gesprochen wurde, richtet die KPÖ den Blick nun auf die Pflegewohnheime. Aus ihrer Sicht darf die blau-schwarze Landesregierung die Einrichtungen weder fachlich noch finanziell alleinlassen. Der zusätzliche Pflege- und Betreuungsaufwand während Hitzeperioden soll daher in der steirischen Personalausstattungsverordnung, kurz PAVO, berücksichtigt werden. Damit soll der tatsächliche Pflegebedarf auch an besonders heißen Tagen abgebildet werden.

Mehr Personal gefordert

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler fordert: „Hitzeschutz ist Bewohner:innen- und Beschäftigtenschutz zugleich. Wer während einer Hitzewelle mehr Betreuung und Pflege leisten muss, braucht dafür auch ausreichend Personal und Unterstützung. Eine zeitgemäße PAVO muss den tatsächlichen Pflegebedarf abbilden. Dazu gehört auch der deutlich höhere Aufwand an heißen Tagen. Das schützt die Bewohner und entlastet jene Beschäftigten, die unter ohnehin schwierigen Bedingungen täglich Verantwortung tragen. Das Land muss den Pflegewohnheimen zur Seite stehen, anstatt die Verantwortung auf die einzelnen Einrichtungen abzuwälzen.“