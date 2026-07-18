Studie zeigt: So wichtig ist den Steirern ihr Auto

Für viele Steirer ist das Auto weit mehr als ein Fortbewegungsmittel: 65 Prozent sind stolz darauf, 83 Prozent dulden keinen sorglosen Umgang und fast jede Dritte sucht darin bewusst Ruhe.

Knapp zwei Drittel der Steirer, genau 65 Prozent, sind stolz auf ihr Auto. Damit liegen sie etwas unter dem Österreichschnitt von 69 Prozent. Hinter dem Steuer ist das Selbstvertrauen dennoch groß: 93 Prozent bezeichnen sich selbst als sichere Autofahrer. 59 Prozent sind außerdem überzeugt, besser zu fahren als die eigene Partnerin oder der eigene Partner.

Kritik im Auto

Beim Fahrstil schauen die Steirer genau hin. 71 Prozent haben schon einmal die lenkende Person kritisiert, österreichweit sind es 64 Prozent. Umgekehrt wurden nur 39 Prozent selbst von Mitfahrenden für ihren Fahrstil kritisiert. Beim Teilen des Autos sind sie vergleichsweise offen: Nur 41 Prozent möchten nicht, dass andere Personen mit dem eigenen Wagen fahren, österreichweit sind es 49 Prozent.

Klare Regeln

Offenheit endet jedoch dort, wo das Auto schlecht behandelt wird. 83 Prozent stört es, wenn jemand etwa die Tür zuschlägt, Müll hinterlässt oder mit dreckigen Schuhen einsteigt. Beim Essen und Trinken reagieren Steirer im Bundesländervergleich am empfindlichsten: 57 Prozent stört es, wenn im Auto gegessen oder getrunken wird, österreichweit sind es 48 Prozent. Für 39 Prozent spiegelt das Auto die eigene Persönlichkeit wider, 18 Prozent geben ihm sogar einen Kosenamen.

Rückzugsort Auto

Das Fahrzeug ist für viele auch ein privater Raum. 31 Prozent der Steirer nutzen es bewusst, um kurz allein zu sein oder Ruhe zu finden. Damit liegt die Steiermark über dem Österreichschnitt von 28 Prozent. Auch Zweisamkeit findet dort Platz: 52 Prozent hatten schon einmal Sex im Auto, österreichweit sind es 50 Prozent.

Gurt sitzt meist

Beim Anschnallen zeigt sich ein hohes Sicherheitsbewusstsein: 92 Prozent legen im Auto immer den Gurt an. Beim Schuhwerk sind manche lockerer, denn 23 Prozent fahren im Sommer gelegentlich mit Flip-Flops oder barfuß. Helvetia-Vorstand Werner Panhauser warnt: „Das ist nicht automatisch verboten, kann im Schadenfall aber relevant werden, wenn ungeeignetes Schuhwerk nachweislich zum Unfall beigetragen hat.“ Für die Studie befragte Marketagent im Mai 2026 im Auftrag von Helvetia österreichweit 1.000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren.