Milch-LKW umgekippt: Bergung dauerte Stunden

In Gaal kam ein mit Milch beladener LKW von der Straße ab und kippte in ein enges Waldstück. Weil dort kein Kran eingesetzt werden konnte, mussten die Einsatzkräfte für die Bergung zuerst einen neuen Weg schaffen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 18. Juli, gegen 6.50 Uhr im Gemeindegebiet von Gaal (Steiermark). Ein mit Milch beladener Lastkraftwagen kam von der Straße ab. Das Fahrzeug kippte seitlich in den angrenzenden Wald. Kurz darauf rückten die Einsatzkräfte zur Unfallstelle aus.

Fahrer versorgt

Die Feuerwehr Bischoffeld stand gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei im Einsatz. Zunächst errichteten die Feuerwehrleute einen doppelten Brandschutz. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz versorgten sie anschließend den Fahrer des verunglückten LKW. Danach begannen die Vorbereitungen für die Bergung.

©Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld | Mit Bagger und Seilwinden brachten die Einsatzkräfte den LKW wieder auf die Räder.

Bergung mit Kran nicht möglich

Die Lage des Fahrzeugs machte die Arbeiten besonders schwierig. Die Unfallstelle befand sich in einem engen Waldstück, in dem kein Kran eingesetzt werden konnte. „Die Lage für die Bergung des LKW gestaltete sich besonders schwierig“, berichtet Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Andreas Hopf. Bevor das Fahrzeug bewegt werden konnte, musste deshalb eine andere Lösung gefunden werden. Um den tonnenschweren LKW wieder aufstellen zu können, verdichteten die Einsatzkräfte zunächst den Waldboden. Zusätzlich schufen sie einen neuen Weg für die Bergung. Ein Bagger und ein ansässiges Forstunternehmen unterstützten die Arbeiten. Mithilfe von Seilwinden gelang es schließlich, den LKW wieder auf die Räder zu stellen.

Fünf Stunden Arbeit

Damit war der Einsatz jedoch noch nicht beendet. Die 25 eingesetzten Feuerwehrleute mussten das Fahrzeug anschließend zurück auf die Straße bringen. Nach mehr als fünf Stunden waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen. Die Feuerwehr konnte den Einsatz danach erfolgreich beenden.