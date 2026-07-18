93 Einsatzkräfte suchten nach vermisster Person in Mureck

In Mureck lief am Freitag eine groß angelegte Suche: Sieben Feuerwehren und eine Polizeidrohne waren im Einsatz. Nach rund zwei Stunden wurde die vermisste Person wohlauf gefunden.

Gegen 17 Uhr startete am Freitag, dem 17. Juli 2026, die Suchaktion im Stadtgebiet von Mureck und in der Umgebung (Steiermark). Insgesamt rückten sieben Feuerwehren mit 93 Einsatzkräften aus. Sie durchsuchten das Gebiet systematisch, weil eine Person seit einiger Zeit nicht erreichbar war. Ihr Verbleib gab Anlass zur Sorge.

Hilfe aus der Luft

Während die Mannschaften am Boden suchten, überflog eine Polizeidrohne das Gelände. Dadurch konnten auch schwer zugängliche Bereiche besser erfasst werden. Die Abstimmung zwischen den Kräften vor Ort und der Drohnenbesatzung verlief reibungslos. Vor Ort koordinierte OBI David Bauman den Einsatz. Auch die Polizei Mureck war während der Suchaktion vor Ort. Die Rettung Mureck stand in der Einsatzleitung auf Abruf bereit. Damit waren Feuerwehr, Polizei und Rettung in den Ablauf eingebunden. Die Suche konnte zügig und geordnet fortgesetzt werden.

Wohlauf gefunden

Nach etwa zwei Stunden intensiver Suche kam die erleichternde Nachricht: Die vermisste Person wurde wohlauf gefunden. Verletzt wurde niemand, auch sonst kam niemand zu Schaden. Die Einsatzleitung zeigte sich mit dem Ablauf zufrieden. Sie bedankte sich bei allen eingesetzten Kräften für die Unterstützung während der Suche.