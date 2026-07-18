Lkw-Fahrer vermisst Katze Camilla: Suche auf Rastplatz der A9 läuft

Ein kurzer Halt auf der A9, dann war Camilla verschwunden. Seitdem sucht ein Lkw-Fahrer verzweifelt nach seiner schwarzen Katze. Nun hoffen die Besitzer auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Für einen Lkw-Fahrer ist ein Halt auf der Pyhrn Autobahn zu einem Albtraum geworden. Seine schwarze Katze Camilla verschwand am ASFINAG-Rastplatz Strass-West auf der A9.

Für einen Lkw-Fahrer ist ein Halt auf der Pyhrn Autobahn zu einem Albtraum geworden. Seine schwarze Katze Camilla verschwand am ASFINAG-Rastplatz Strass-West auf der A9.

Für einen Lkw-Fahrer ist ein Halt auf der Pyhrn Autobahn zu einem Albtraum geworden. Seine schwarze Katze Camilla verschwand am ASFINAG-Rastplatz Strass-West auf der A9. Jetzt wird dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Katze verschwand auf Rastplatz kurz vor der Grenze

Camilla ging auf dem ASFINAG-Rastplatz Strass-West auf Höhe 8472 Strass in Steiermark verloren. Der Parkplatz befindet sich bei Autobahnkilometer 225 auf der rechten Seite der A9 in Fahrtrichtung Süden, kurz vor dem Grenzübergang Spielfeld. Wo genau die Katze entlaufen ist oder wie es dazu kam, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch: Seit ihrem Verschwinden fehlt von ihr jede Spur.

Schwarzes Fell und auffällige gelbe Augen

Camilla ist eine schwarze Katze mit gelben Augen. Sie ist gechippt und registriert, was ihre Identifizierung erleichtert, sollte sie gefunden werden. Da sich der Rastplatz direkt an der Autobahn befindet, hoffen die Besitzer auf möglichst viele aufmerksame Augen. Gerade in den ersten Tagen nach dem Verschwinden bestehen oft die besten Chancen, entlaufene Tiere wiederzufinden. Der Besitzer, ein Lkw-Fahrer, ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Wer Camilla gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich über die Facebook-Seite „Tiere entlaufen/gefunden Steiermark“ per Privatnachricht zu melden oder den Adamhof in Strass zu verständigen. Jeder Hinweis könnte entscheidend sein, damit Camilla wohlbehalten zu ihrem Besitzer zurückkehren kann.