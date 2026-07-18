Bauernhof wird zur Bühne: Zehn Tage Theater mitten in der Steiermark

Keine klassische Theaterbühne, sondern eine Garage auf einem Bauernhof: In Weißenbach bei Haus im Ennstal startet ein Festival, das internationale Produktionen mit regionalen Geschichten verbindet.

Bis zum 26. Juli laden die Theatertage Weißenbach zu einem abwechslungsreichen Festival mit internationalen Gastspielen, regionalen Projekten und Theater für die ganze Familie ein.

Bis zum 26. Juli laden die Theatertage Weißenbach zu einem abwechslungsreichen Festival mit internationalen Gastspielen, regionalen Projekten und Theater für die ganze Familie ein.

Wo sonst Traktoren und landwirtschaftliche Geräte ihren Platz haben, stehen in den kommenden Tagen Schauspiel, Musik und Begegnungen im Mittelpunkt. Die Garage am Gsöllhof verwandelt sich erneut in einen außergewöhnlichen Veranstaltungsort: Bis zum 26. Juli laden die Theatertage Weißenbach zu einem abwechslungsreichen Festival mit internationalen Gastspielen, regionalen Projekten und Theater für die ganze Familie ein.

©Peter Pfister Ein besonderes Highlight ist der Besuch des renommierten Schweizer Theater Sgaramusch.

Ein Festival an einem besonderen Ort

Theater in einer Garage, genau das macht den Reiz der Theatertage Weißenbach aus. Statt eines klassischen Theaters erwartet die Besucher eine Bühne mitten im Dorf. Zwischen Bauernhof, Gastgarten und Dorfplatz entstehen Aufführungen, Gespräche und Begegnungen, die Künstler, Einheimische und Gäste zusammenbringen. Was einst gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft entstand, hat sich längst zu einem festen Bestandteil des steirischen Festivalsommers entwickelt.

Auftakt mit einer Hommage an die Blasmusik

Eröffnet wird das Festival mit der Produktion „Zur Rettung der Blasmusik“ von BumBumPieces und vanderbolten.production. Die Aufführung beschäftigt sich auf humorvolle und zugleich nachdenkliche Weise mit Tradition, Gemeinschaft und der Frage, welche Rolle Kultur für das Zusammenleben spielt. An den folgenden Tagen erwartet Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Mit „Bitte spiel mich!“ lädt das Planetenparty Prinzip das Publikum zu einer interaktiven Theatererfahrung ein. Das Stück entstand gemeinsam mit theaterbegeisterten Menschen aus der Region und setzt bewusst auf die Beteiligung des Publikums. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des renommierten Schweizer Theater Sgaramusch. Das Ensemble bringt gleich drei mehrfach ausgezeichnete Produktionen nach Weißenbach: „Liebe üben“, „Urknall“ und „Rosa“ richten sich an Kinder, Jugendliche und Familien.

©Robin Junicke Wo sonst Traktoren und landwirtschaftliche Geräte ihren Platz haben, stehen in den kommenden Tagen Schauspiel, Musik und Begegnungen im Mittelpunkt.

Aktuelle Themen stehen im Mittelpunkt

Auch gesellschaftliche Fragen finden ihren Platz auf der Bühne. Produktionen wie „Ich bin dann mal wir“, „Der gute Gott von Manhattan“, „Grow Out“, „Himmel über dem Kopf“ oder „Testament. Oder was bleibt?“ setzen sich mit Themen wie Zusammenhalt, Verantwortung, Liebe und gesellschaftlichem Wandel auseinander. Internationale Gastspiele treffen dabei auf österreichische Produktionen und schaffen ein vielfältiges Programm.

©ApolloniaTheresaBitzan Theater in einer Garage, genau das macht den Reiz der Theatertage Weißenbach aus.

Nicht nur zuschauen, sondern mitmachen

Die Theatertage Weißenbach wollen ihr Publikum nicht nur unterhalten, sondern aktiv einbinden. Beim Diary Slam erzählen Menschen aus der Region persönliche Geschichten auf der Festivalbühne. Im Rahmen des Projekts AUTORITÄT lädt Nestroypreisträgerin Nadja Brachvogel zum gemeinsamen Austausch über Beruf und Alltag ein. Außerdem sucht die Literarische Nahversorgung noch private Spielorte für eine Lesung. Wer sein Wohnzimmer, den Garten oder einen anderen besonderen Platz zur Verfügung stellen möchte, kann sich direkt beim Festival melden.

Teil eines steirischen Festivalnetzwerks

Die Theatertage Weißenbach sind Teil der neuen Festivalstruktur von Theaterland. Gemeinsam mit den Festivals in Stainach und Stainz soll zeitgenössisches Theater dauerhaft in verschiedene Regionen der Steiermark gebracht werden. Das vollständige Programm sowie Tickets sind auf der Website von Theaterland erhältlich.