Brand in Gästezimmer in Leoben: Tablet-Akku geht plötzlich in Flammen auf

Ein Tablet-Akku hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz in Leoben ausgelöst. Weil ein Bewohner blitzschnell reagierte, konnte ein größerer Brand in einem Beherbergungsbetrieb verhindert werden.

Mit einem brennenden Akku hatte wohl niemand gerechnet: Am Samstagmittag mussten die Feuerwehren der Stadt Leoben zu einem Beherbergungsbetrieb ausrücken. Auslöser war ein Tablet, dessen Akku plötzlich Feuer fing.

Bewohner reagiert genau richtig

Der Alarm ging gegen 13 Uhr ein. In einer Gästewohnung war der Akku eines Tablets aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Bewohner handelte geistesgegenwärtig: Er verließ sofort die Wohnung und schloss die Zimmertür hinter sich. Dadurch konnte sich Rauch und Feuer nicht ungehindert auf weitere Bereiche des Gebäudes ausbreiten.

Schnelles Handeln

Die Einsatzkräfte rückten umgehend zum Brandmeldealarm aus. Unter schwerem Atemschutz brachten Feuerwehrleute das beschädigte Tablet ins Freie und legten es in einen speziellen Löscheimer, um den Akku vollständig zu kühlen und eine erneute Reaktion zu verhindern. Anschließend wurde die betroffene Gästewohnung vom Rauch befreit. Dank des schnellen Handelns des Bewohners blieb es bei einem vergleichsweise glimpflichen Einsatz. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren wieder einrücken.