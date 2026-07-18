„Lieber Michi, wir werden dich nie vergessen“: Ilzer Kohlenteifln trauern

Mit bewegenden Worten nehmen die Ilzer Kohlenteifln Abschied von Michael „Michi“ Volina. Für viele war er weit mehr als ein Wirt, sein Lokal wurde zum Ort, an dem Freundschaften entstanden und ein Verein seinen Anfang nahm.

Manchmal ist ein Lokal weit mehr als nur ein Ort, an dem gegessen oder getrunken wird. Es wird zum Treffpunkt, zum zweiten Wohnzimmer und manchmal sogar zum Ausgangspunkt einer besonderen Geschichte. Genau so war es für die Ilzer Kohlenteifln. Nun trauert der Verein um Michael „Michi“ Volina, dessen Tod viele Menschen in der Region tief bewegt.

Dort, wo alles begann

In einem emotionalen Facebook-Beitrag erinnern sich die Ilzer Kohlenteifln an die Anfänge ihres Vereins. Diese führen direkt zu Michael Volina und seinem damaligen Stammlokal zurück. „In seinem Lokal fand einst unser Gründungsgespräch statt, dort wurden die ersten Ideen geboren und der Grundstein für unseren Verein gelegt. Dafür werden wir dir stets dankbar sein.“ Es sind Erinnerungen an einen Ort, an dem aus Gesprächen Freundschaften wurden und aus Ideen schließlich ein Verein entstand. Dass gerade dieser Mensch nun fehlt, trifft die Mitglieder besonders.

„Lieber Michi, wir werden dich nie vergessen“

Mit schlichten, aber eindringlichen Worten verabschieden sich die Ilzer Kohlenteifln von ihrem langjährigen Wegbegleiter. „Lieber Michi, wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden.“ Gleichzeitig spricht der Verein der Familie sowie allen Angehörigen sein aufrichtiges Mitgefühl aus und wünscht ihnen viel Kraft für die kommende Zeit.

Ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat

Michael Volina war für viele in Ilz weit mehr als ein Gastwirt. Sein Lokal war über Jahre hinweg ein Ort der Begegnung, für Vereine, Freunde und Stammtische. Hier wurde gelacht, diskutiert, gefeiert und Pläne geschmiedet. Gerade deshalb zeigen die vielen Reaktionen in den sozialen Medien, wie groß die Betroffenheit über seinen Tod ist. Zahlreiche Menschen nehmen Abschied und erinnern sich an gemeinsame Momente mit „Michi“. Wie aus der Trauerparte hervorgeht, ist Michael Volina am Freitag, dem 17. Juli 2026, im 65. Lebensjahr friedlich entschlafen. Die Möglichkeit zur stillen Abschiednahme besteht ab Donnerstag, 23. Juli, ab 8 Uhr in der Aufbahrungshalle Ilz. Die feierliche Einsegnung findet am Freitag, 24. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Ilz statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung der Urne im engsten Familienkreis.