Nach Brandanschlag: Jagd durch die Steiermark endet mit Festnahme

Ein Großeinsatz hat am Samstag einen Ortsteil von Grafendorf bei Hartberg in Atem gehalten. Nach einem mutmaßlichen Brandversuch an einem Wohnhaus lief eine stundenlange Fahndung, am Abend klickten schließlich die Handschellen.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber suchten stundenlang nach dem Mann. Erst gegen 19 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen auszufinden und festzunehmen.

Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber suchten stundenlang nach dem Mann. Erst gegen 19 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen auszufinden und festzunehmen.

In Untersafen (Hartberg) ist am Samstagnachmittag ein Großeinsatz angelaufen. Auslöser war ein mutmaßlicher Brandanschlag auf ein Wohnhaus. Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte nach mehreren Stunden aber festgenommen werden.

Feuer beim Garagentor gelegt

Nach ersten Informationen soll ein 40-jähriger Mann versucht haben, das Haus seiner Nachbarn in Brand zu setzen. Das Feuer brach im Bereich des Garagentors aus, konnte jedoch rasch gelöscht werden, sodass ein größerer Schaden verhindert wurde. Nach dem Vorfall ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Mehrere Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber suchten stundenlang nach dem Mann. Erst gegen 19 Uhr gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen auszufinden und festzunehmen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Bereits zuvor soll es Drohungen gegeben haben

Den bisherigen Informationen zufolge soll dem Vorfall ein länger andauernder Nachbarschaftsstreit vorausgegangen sein. Der 40-Jährige soll seine Nachbarn bereits zuvor bedroht haben. Bei einem früheren Polizeieinsatz wurde ihm laut ersten Informationen zudem eine Waffe abgenommen. Der Mann dürfte psychisch beeinträchtigt sein. Ob dies tatsächlich eine Rolle bei den aktuellen Ermittlungen spielt, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte gegen 15.30 Uhr. Nach der Festnahme wurde der 40-Jährige einvernommen. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.