Gewitter nehmen Kurs auf die Steiermark: Wetter schlägt heute um

Der Sonntag startet vielerorts sonnig und freundlich. Doch die Wetterlage kippt: Am Nachmittag ziehen von Nordwesten kräftige Regenschauer und Gewitter über die Steiermark. Dazu wird es deutlich windiger und kühler.

Wer den Sonntag im Freien verbringen möchte, sollte die ersten Stunden des Tages nutzen. Denn nach einem sonnigen Start zieht am Nachmittag eine Störungszone über das Land.

Wer den Sonntag im Freien verbringen möchte, sollte die ersten Stunden des Tages nutzen. Denn nach einem sonnigen Start zieht am Nachmittag eine Störungszone über das Land.

Wer den Sonntag im Freien verbringen möchte, sollte die ersten Stunden des Tages nutzen. Denn nach einem sonnigen Start zieht am Nachmittag eine Störungszone über das Land und bringt Regenschauer, Gewitter und spürbare Abkühlung.

Vormittag zeigt sich noch von seiner schönsten Seite

Nach der Auflösung von örtlichen Dunst- und Nebelfeldern präsentiert sich das Wetter laut GeoSphere Austria zunächst in der gesamten Steiermark von seiner freundlichen Seite. Die Sonne scheint verbreitet, ehe sich rund um die Mittagszeit zunehmend Quellwolken bilden. Im Laufe des Nachmittags erreichen Regenschauer und Gewitter von Nordwesten aus die Steiermark und breiten sich Schritt für Schritt auf alle Landesteile aus. Begleitet werden sie von teils kräftigem Wind, der für eine deutliche Abkühlung sorgt. Bevor die Gewitter eintreffen, steigen die Temperaturen noch einmal auf 22 Grad im Ausseerland und bis zu 27 Grad im länger sonnigen Südosten. Mit Durchzug der Schauer wird es jedoch rasch frischer.