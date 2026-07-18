Dreister Diebstahl in Leibnitz: Plötzlich war „Mr. Ferraris“ Kult-Kapperl weg

Ausgerechnet das markante rote Kapperl von „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper wurde aus einem Café in Leibnitz gestohlen. Doch statt sich zu ärgern, verbindet der Südsteirer den Vorfall jetzt mit einer Spendenaktion.

Wer regelmäßig am Hauptplatz vorbeikommt, kennt sie: die auffällige rote Figur vor dem Café Elefant, samt rotem Kapperl. Doch genau dieses Erkennungszeichen verschwand vor Kurzem spurlos. Für Ferrari-Experten Heribert „Mr. Ferrari“ Kasper war der Diebstahl zwar ärgerlich, doch seine Reaktion fällt überraschend aus.

Kult-Kapperl einfach gestohlen

Seit fast zwei Jahren trägt die rote Statue vor dem Café Elefant ein Kapperl, das eigens für Heribert Kasper angefertigt wurde. Obwohl die Figur direkt vor dem Lokal und gut sichtbar steht, verschwand die Kopfbedeckung. Für den bekannten Südsteirer war schnell klar: Die Statue soll nicht lange „oben ohne“ bleiben. Deshalb brachte er kurzerhand ein neues rotes Kapperl vorbei, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung.

Aus Ärger wird eine gute Tat

Den Vorfall nutzt Kasper nun, um auf eine Aktion aufmerksam zu machen, die seit vielen Jahren Menschen hilft. Wer mit dem Kennwort „Sportwagenfahrer mit Herz“ mindestens 100 Euro an „Licht ins Dunkel“ spendet und die Spendenbestätigung an Kasper schickt, erhält als Dankeschön ein handsigniertes Kapperl per Post. Mit seiner Initiative „Sportwagenfahrer mit Herz“ engagiert sich Heribert Kasper bereits seit 26 Jahren für wohltätige Zwecke. In dieser Zeit kamen laut Kasper mehr als eine Million Euro an Spendengeldern zusammen.