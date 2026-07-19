Brandalarm in Leoben: Tablet-Akku entzündet sich

Gegen 13 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Leoben zu einem Brandmeldealarm gerufen. Der Alarm kam aus einem Beherbergungsbetrieb. In einer der Gästewohnungen hatte sich der Akku eines Tablets entzündet. Warum es dazu kam, ist nicht bekannt. Der Bewohner verließ sofort die Wohnung und schloss hinter sich die Zimmertüre. Dadurch konnten sich Rauch und Feuer nicht weiter ausbreiten. Die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt erklärt: „Durch schnelles und korrektes Handeln des Bewohners – Evakuierung der Wohnung und Schließen der Zimmertüre – konnte größerer Schaden verhindert werden.“

Tablet wurde geflutet

Die Einsatzkräfte betraten die Wohnung unter schwerem Atemschutz. Sie legten das Tablet in einen Löscheimer und fluteten es dort. Danach befreiten sie die betroffene Wohneinheit vom Rauch. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren den Einsatz abschließen. „Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet“, so die Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt.