Motorrad-Ära endet 2026 am Red Bull Ring

In Spielberg geht am 1. und 2. August 2026 eine Ära zu Ende: Mehr als 400 Teilnehmer aus elf Nationen bringen beim letzten Rupert-Hollaus-Rennen historische und moderne Motorräder auf den Red Bull Ring.

Am 1. und 2. August 2026 verwandelt sich der Red Bull Ring noch einmal in einen Treffpunkt für Fans historischer und moderner Rennmotorräder. Bei den 23. Internationalen Rupert Hollaus Racing Days treten mehr als 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus elf Nationen in 14 Klassen an. Zu sehen sind moderne Maschinen ebenso wie bis zu 100 Jahre alte Motorräder und historische Seitenwagengespanne. Laut Veranstalter findet die Veranstaltung 2026 zum letzten Mal statt.

Stars am Start

Neben den seltenen Maschinen gehen auch bekannte Namen in Spielberg auf die Strecke. Der dreifache Vizeweltmeister Bruno Kneubühler fährt eine Honda aus dem Jahr 1962, Eisspeedway-Ass Franky Zorn startet mit seiner Yamaha 350 YPVS. Schauspieler und Motorradsammler Tobias Moretti ist bei den Paraden mit zwei MV-Agusta-Maschinen dabei. Zorn will trotz einer kürzlich bei einem Supermoto-Training in Bozen erlittenen Verletzung sein Podest verteidigen.

Seltene Maschinen

Abseits der Rennen wartet in der Ausstellung „Berühmte Rennmotorräder“ ein Blick auf Modelle, die sonst nur selten öffentlich zu sehen sind. Das älteste angekündigte Motorrad ist eine Rennversion der Rex-Acme aus dem Jahr 1926. Dazu kommen unter anderem Maschinen von Ducati, Laverda, Benelli, Moto Guzzi, MV Agusta, Norton und Honda. Ein Schwerpunkt liegt auf italienischen Rennmotorrädern, darunter eine Ducati GP6 Desmosedici aus dem Jahr 2006.

©fuernholzer-photography | Historische Rennmotorräder und seltene Maschinen sind am 1. und 2. August 2026 in Spielberg zu sehen.

Nah an der Strecke

Besucher bleiben dabei nicht nur auf den Zuschauerplätzen. Mit dem Ticket erhalten sie Zugang zum Fahrerlager, zur Boxengasse und zur Ausstellungsbox. Am Samstag steht außerdem die „PUCH-KTM-VESPA-Challenge“ des PUCH-Museums Judenburg auf dem Programm. Gefahren wird an beiden Tagen jeweils von 8.30 bis 17.30 Uhr. Eine Tageskarte kostet 35 Euro, die Zweitageskarte 45 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sowie Personen im Rollstuhl haben freien Eintritt.

Abschied am Ring

Organisiert wird das Rennen vom Verein IG Formel Classic aus Behamberg bei Steyr. Vereinsobmann Wolfgang Stropek erklärt: „Das 23. Intern. Rupert Hollaus-Rennen/Racing Days der IG Formel Classic (IGFC) trägt dazu bei, dass alte Tradition und Technik nicht verloren gehen, neue Technologien den Fortschritt zeigen und dies allen interessierten Personen hautnah zugänglich gemacht wird. 2026 leider zum letzten Mal“.